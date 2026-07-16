Cutremur "puternic" resimțit în Noua Zeelandă: Totul tremura în hotel / Video

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a zguduit joi Insula de Sud a Noii Zeelande, în apropiere de orașul Te Anau. Autoritățile au emis temporar o alertă de tsunami, ulterior retrasă.

Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs joi în apropierea oraşului Te Anau, aflat pe Insula de Sud din Noua Zeelandă, zguduind clădirile. Autorităţile decis să emită, pentru scurt timp, o avertizare de tsunami, transmite Reuters.

Epicentrul seismului, la aproximativ 40 de kilometri nord de Te Anau

Cutremurul a avut epicentrul la aproximativ 40 de kilometri nord de Te Anau, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Situaţii de Urgenţă (NEMA) din Noua Zeelandă, acest oraş fiind poarta de acces către zona turistică populară Fiordland.

Nu au existat rapoarte imediate privind persoane rănite sau pagube materiale.

Seismul s-a produs la ora locală 21:14 (09:14 GMT). Agenţia a evaluat iniţial cutremurul la magnitudinea 6,3, înainte de a o revizui la la 5,9.

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Alerta de tsunami, anulată, dar pot fi "curenţi puternici şi neobişnuiţi"

Chiar dacă alerta de tsunami a fost anulată, NEMA a declarat că se aşteaptă ca zonele costiere să fie afectate de "curenţi puternici şi neobişnuiţi, precum şi de valuri imprevizibile la ţărm".

Agenţia a recomandat populaţiei să nu intre în apă, să părăsească plajele şi să păstreze distanţa faţă de porturi şi cursuri de apă.

Mărturii ale localnicilor despre cutremur: "În hotel, totul tremura"

Maylene Puyat, o localnică şi manager la Fiordland Hotel din Te Anau, a declarat pentru Reuters că seismul a fost "destul de puternic", precizând că a simţit mişcările telurice timp de un minut. "În hotel, totul tremura, dar nu s-a deplasat nimic în interior", a declarat ea.

Un alt locuitor a declarat pentru publicaţia locală Otago Daily Times că seismul a fost "lung şi puternic" şi se auzea "ca un tren. El a adăugat că "pereţii se mişcau", notează Agerpres.