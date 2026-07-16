SUA interzic revenirea în țară a americanilor din Congo, după avertismentul OMS privind amploarea epidemiei de Ebola

Foto Agerpres - Ambulanța spitalului provincial al Poliției Naționale Congoleze din provincia Ituri

Statele Unite ale Americii au interzis miercuri revenirea în ţară a cetăţenilor şi rezidenţilor care au fost recent în Republica Democratică Congo.

Autoritățile americane au anunțat miercuri restricții de călătorie pentru persoanele care au vizitat recent Republica Democrată Congo, interzicându-le accesul în Statele Unite ale Americii.

Măsură de urgență în SUA din cauza Ebola: Interzis pentru persoanele venite din Congo

Departamentul Securităţii Interne (DHS) a impus restricţii pentru repatrierea cu curse aeriene comerciale a celor care s-au aflat în Congo în ultimele 21 de zile. Conform ambasadei americane de la Kinshasa, aceştia trebuie să aştepte într-o altă ţară timp de 21 de zile, înainte de a reveni în SUA.

Ministerul congolez al sănătăţii înregistrase miercuri 2011 de cazuri de contaminare cu virusul Ebola, dintre care 754 au dus la deces. Autorităţile din Congo urmăresc epidemia în cinci provincii, centrul fiind în Ituri, în nord-est, vecină cu Uganda şi Sudanul de Sud.

Cazuri de Ebola și în Uganda

Şi în Uganda s-au raportat cazuri de Ebola, din care două fatale. Boala se transmite prin contact direct cu cei infectaţi sau cu fluidele biologice ale acestora.

Epidemia actuală s-a dovedit deosebit de dificil de limitat, deoarece nu există un vaccin specific sau un tratament adaptat la tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. De la începutul lui iulie sunt în curs teste clinice pentru două terapii antivirale.

OMS a avertizat că epidemia se răspândește într-un ritm „fără precedent şi în zone noi” și a pledat pentru „o consolidare urgentă a răspunsului medical”. Totodată, organizația a anunțat că estimează că epidemia provocată de varianta Bundibugyo a virusului Ebola ar putea fi de două până la patru ori mai extinsă decât indică statisticile oficiale.

„Epidemia actuală este cea care a înregistrat cea mai rapidă evoluţie într-o singură lună dintre toate epidemiile de Ebola pe care le-am gestionat”, a avertizat responsabilul pentru operațiunile de urgență din cadrul OMS, Chikwe Ihekweazu.

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