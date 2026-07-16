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Trafic blocat pe DN 11, după ce un camion cu lemne s-a răsturnat la Lemnia

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 16 Iul 2026
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Camion cu lemne răturnat. Foto rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Traficul pe DN 11 este blocat, miercuri dimineață, în apropierea localității Lemnia, județul Covasna, după ce un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat în afara carosabilului.

Traficul rutier este blocat, miercuri dimineaţă, pe DN 11, în apropierea localităţii Lemnia, după ce un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat în afara carosabilului, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Covasna.

Potrivit sursei citate, la locul accidentului intervine un echipaj medical pentru evaluarea şi acordarea primului ajutor unei persoane care necesită îngrijiri medicale.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului, notează Agerpres.

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