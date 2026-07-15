SMS-uri false cu amenzi de circulație. Escrocherie în numele Ministerului Transporturilor, care te lasă fără bani în cont

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Românii sunt avertizați cu privire la mesajele false care circulă în aceste zile, în spatele cărora se află hackeri ce folosesc numele Ministerului Transporturilor pentru a goli conturile oamenilor!

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, trage un semnal de alarmă cu privire la informaţiile false care circulă în aceste zile în numele instituţiei pe care o reprezintă.

Aceste mesaje încearcă să păcălească românii, direcţionându-i să plătească urgent amenzi de circulaţie fictive către un website în spatele căruia altcineva încasează banii.

Atenţie la SMS-urile false care circulă în aceste zile!

"Atenţie la informaţiile false care circulă în aceste zile în numele Ministerului Transporturilor şi care încearcă să păcălească românii, direcţionându-i să plătească urgent amenzi de circulaţie fictive către un website în spatele căruia altcineva încasează banii. Este un fals, pe care colegii de la DNSC (Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, n.r.) l-au descoperit şi îl limitează. Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje! Mesajul creează o urgenţă artificială: termen-limită de câteva zile, ameninţări cu penalităţi, blocarea inspecţiei tehnice sau transferul cazului la parchet", a scris oficialul, miercuri, Radu Miruță, pe o rețea socială.

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Link trimis prin SMS în numele Ministerului Transporturilor

Conform sursei citate, linkul transmis prin SMS de către hackeri duce către un domeniu fals, care imită vizual platforma oficială Ghişeul.ro, iar formularul solicită date de identificare şi apoi datele complete ale cardului bancar (număr, dată de expirare, CVV), informaţii pe care nicio instituţie publică nu le solicită printr-un link primit prin SMS.

Totodată, suma solicitată apare afişată şi în dolari americani, "un alt semn că pagina nu aparţine unei instituţii româneşti".

Nu dați click pe link-uri din SMS-uri care anunţă amenzi sau datorii!

Experţii în securitate cibernetică din cadrul DNSC sfătuiesc utilizatorii să nu acceseze link-uri din SMS-uri care anunţă amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, precum şi să verifice amenzile exclusiv pe ghiseul.ro, introdus manual în browser. În cazul în care au fost introduse deja datele cardului, trebuie să fie contactată banca pentru blocare.

Domeniul fals este deja inclus pe blacklist-ul DNSC, disponibil la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/blacklist/, unde pot fi consultate şi alte pagini de Internet nelegitme. Lista acestor domenii se actualizează treptat, în timp real, în funcţie de incidentele apărute şi descoperite pe parcurs.

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