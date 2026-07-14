Cine sunt cei doi alpiniști români care au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni - FOTO

Moarte tragică pentru doi alpiniști români. Foto: Facebook Cornel Roman

Află în articol cine sunt cei doi alpiniști români care au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni.

Doi alpinişti români au murit în masivul Gran Paradiso din Italia după ce au căzut într-o crevasă. Tristul anunț a fost făcut ieri de echipele de salvatori italieni.

Trupurile neînsufleţite ale celor doi bărbați au fost recuperate de echipa salvamont din Valle d'Aosta. Nu se mai știa de ei de zile bune. Alpiniștii erau căutați din data de 9 iulie, când au plecat de la refugiul Vittorio Emanuele II pentru a porni în escaladă. Alarma a fost dată de fiul unuia dintre aceştia, după ce nu a mai reuşit să-i contacteze.

În ultimele zile au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes. Ieri dimineață însă a fost localizată crevasa, iar cei doi alpinişti, care au căzut de la o înălţime de circa 20 de metri, au fost extraşi. Trupurile au fost găsite la o altitudine de 3.700 de metri, pe traseul de coborâre de pe Gran Paradiso.

Cine sunt cei doi alpiniști români care au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni

Deși inițial autoritățile italiene nu au făcut publice numele celor doi alpiniști români, anunțând doar că operaţiunile de identificare sunt încredinţate Guardia di Finanza din Entreves-Courmayeur, ulterior s-a aflat cine sunt.

Cei doi alpiniști români au fost identificați de autorități, fiind vorba despre Emil Gheorghe și Cornel Roman.

Emil Gheorghe avea 60 de ani și era din municipiul Lupeni, județul Hunedoara. El era cunoscut drept unul dintre cei mai pasionați alpiniști din zonă și a participat de-a lungul timpului la numeroase ascensiuni pe trasee dificile.

Imagine cu alpinistul Emil Gheorghe. Sursa foto: Facebook

Cornel Roman, originar din Craiova, era stabilit în Verona de mai mulți ani.

Imagine cu alpinistul Cornel Roman. Sursa foto: Facebook

Val de mesaje de condoleanțe în mediul online

După ce s-a aflat despre moartea celor doi, un val de mesaje de condoleanțe a apărut în mediul online.

"Eu pe Cornel Roman o să îl țin minte așa. Râzând, glumind, încurajându-mă pe trasee, când simțeam că nu mai pot. O să îl țin minte și în munții ăștia, pe care i-a iubit atât de mult și pe care mi i-a arătat și mie. Drum lin, Conule!", a scris o tânără, Anamaria Nedelcoff, despre Cornel Roman, postând și fotografii cu acesta pe munte.

"Chiar dacă nu am avut șansa să mergem împreună pe munte, am apreciat întotdeauna modestia ta și sfaturile pe care mi le ofereai în pregătirea turelor montane. Ai fost un mare OM și un mentor adevărat, care a pus pioletul în mână și colțarii pe bocanci multor alpiniști. Nu-mi vine să cred că ai părăsit această lume pe un munte pe care îl cunoșteai atât de bine... Dumnezeu să te ierte și să te odihnească cu drepții, Roman Cornel. Odihnă veșnică Emil Gheorghe!", a scris un bărbat.