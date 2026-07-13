Pe cine ați paria într-o întâlnire dintre un urs și un mistreț? Ce au surprins camerele montate de Romsilva / video

Pe cine ați paria într-o întâlnire dintre un urs și un mistreț Ce au surprins camerele montate de Romsilva / FOTO: captură video Facebook @Romsilva

Un moment neașteptat din viața sălbatică a fost surprins de camerele de monitorizare instalate la o hrănitoare amenajată într-o pădure din județul Suceava.

Un urs s-a apropiat de locul unde se afla hrana, însă, spre surprinderea celor care urmăreau imaginile, nu a rămas să mănânce, a fugit. În apropiere se afla un mistreț, iar ursul a inspectat zona pentru câteva momente, după care a plecat fără să se atingă de hrană.

Imaginile arată o întâlnire rară între două dintre cele mai cunoscute animale sălbatice din pădurile României.

Regia Națională a Pădurilor, Romsilva, a publicat videoclipul pe pagina de Facebook și a lansat o întrebare celor care au urmărit scena:

„Pe cine ați paria într-o întâlnire dintre un urs și un mistreț?

Dacă ați ales ursul, imaginile surprinse la o hrănitoare amenajată de colegii noștri de la Ocolul Silvic Putna, din cadrul Direcției Silvice Suceava, s-ar putea să vă schimbe puțin perspectiva. Momentul, rar și amuzant, a fost surprins de colegul nostru Constantin Puzdrea și ne arată încă o dată cât de imprevizibilă poate fi viața sălbatică”, a scris pe pagina de Facebook Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.

Filmarea surprinde comportamentul imprevizibil al animalelor în mediul natural. Deși ursul este considerat unul dintre cei mai puternici prădători din România, întâlnirea dintre animale nu urmează întotdeauna scenarii previzibile. În acest caz, mistrețul a rămas la hrănitoare, iar ursul a ales să se retragă.

Potrivit Romsilva, hrănitorile reprezintă una dintre metodele prin care fauna este sprijinită în fondurile cinegetice administrate.

„Regia Națională a Pădurilor - Romsilva gestionează 241 de fonduri cinegetice și anual asigură faunei din aceste fonduri cinegetice, în total, peste 1.600 tone de furaje combinate, cereale și semințe, circa 1.500 tone de fân, lucernă și frunzare, peste 340 tone de rădăcinoase și suculente și aproape 300 tone de sare”, susține instituția.

Momentul a fost surprins de Constantin Puzdrea, reprezentant al Ocolului Silvic Putna.