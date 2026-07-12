86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o cu trenul. Decizia lui Miruță

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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, arată că 86% dintre cei care au completat formularul online nu ar recomanda altor persoane călătoria lor.

Din acest motiv l-a invitat, luni, la minister, pe directorul CFR Călători.

Într-o postare pe Facebook, Miruță afirmă că, după o săptămână de la lansarea formularului online prin care călătorii CFR pot transmite problemele din timpul deplasării cu trenul, peste 1.000 de persoane au completat deja.

Printre cele mai importante probleme sesizate, spune ministrul interimar, se numără aerul condiționat defect și lipsa curățeniei în toatele și vagoane, foarte mulți dintre călători arătând că nu ar recomanda experiența lor.

„A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR îmi transmit direct problemele din tren. Date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 1.091 de călători au completat deja, iar numărul crește. Sunt, deci, date relevante - 65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane; 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. Datele nu arată bine, motiv pentru care, dimineață (luni - n.r.), la ora 10:00, l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători”, a scris Miruță duminică.

Formular nou pentru sesizări de la pasageri





Pentru a colecta date reale din teren, Ministerul Transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot raporta experiențele din tren.

Formularul cere informații precum:

tipul trenului Regio sau Interregio

numărul trenului

stația de plecare

vagonul în care se află pasagerul

funcționarea aerului condiționat

problema principală din vagon

dacă pasagerul ar recomanda sau nu călătoria.

Problemele pot include temperatură ridicată, curățenie slabă, toalete nefuncționale, scaune deteriorate, iluminat defect sau zgomot.

Numărul de telefon este solicitat pentru validarea sesizării.

Ce poți face dacă ai o problemă în tren





Dacă te confrunți cu probleme în timpul unei călătorii cu CFR Călători, ai mai multe opțiuni.

Spui imediat personalului din tren



Conductorul sau controlorul poate înregistra problema și poate încerca o soluție pe loc, în funcție de situație. Este primul pas atunci când condițiile din vagon sunt improprii.

Completezi formularul Ministerului Transporturilor



Noua platformă este gândită pentru raportare rapidă. Este important pentru autorități deoarece centralizează experiențele pasagerilor.

Depui reclamație la CFR Călători



Sesizarea oficială se face către operatorul feroviar și trebuie să includă detalii despre tren, oră, rută și problema întâlnită. Aceste reclamații sunt analizate intern.

Păstrezi dovezi



Biletul, ora călătoriei și fotografiile pot ajuta la verificarea situației, mai ales dacă problemele se repetă pe aceeași rută.



Autoritățile spun că există o diferență între datele raportate intern și experiența din trenuri. De aceea, colectarea informațiilor de la pasageri devine un instrument important pentru a înțelege unde apar problemele din sistem.

În viziunea Ministerului Transporturilor, aceste sesizări pot arăta unde lipsesc investițiile, unde nu se respectă mentenanța și unde serviciile nu corespund standardelor așteptate de călători.