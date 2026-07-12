A murit Lindsey Graham, unul din cei mai importanți aliați ai președintelui Donald Trump

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Influentul senator republican din Carolina de Sud, Lindsey Graham, un aliat major al preşedintelui american Donald Trump, a decedat sâmbătă la vârsta de 71 de ani.

"În seara de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei maladii scurte şi subite", a precizat biroul său de presă. "Familia sa mulţumeşte celor care se roagă pentru ea şi cere respectarea vieţii sale private în timpul acestei perioade extrem de dificile", se mai spune în comunicat.

Lindsey Graham a fost foarte activ în această perioadă, susținând pozițiile președintelui american Donald Trump inclusiv pe dosarul iranian.

Moartea lui Graham înseamnă că Senatul și Partidul Republican au pierdut una dintre cele mai consecvente și puternice voci pro-Israel, într-un moment în care sentimentele anti-israeliene sunt în creștere în ambele tabere, remarcă Jewish Telegraphic Agency (JTA).

În cele peste trei decenii petrecute în Congres, mai întâi în Camera Reprezentanților, iar din 2003 în Senat, Graham a susținut ferm ajutorul financiar acordat de SUA Israelului, a promovat o linie dură față de Iran și s-a întâlnit în repetate rânduri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, atât în Israel, cât și în Statele Unite.

Netanyahu a declarat de mai multe ori că Israelul nu are „un prieten mai mare” în Statele Unite decât Graham. Cea mai recentă vizită a lui Graham în Israel a avut loc în februarie, chiar înainte de izbucnirea războiului americano-israelian împotriva Iranului, conflict pentru declanșarea căruia el însuși a admis ulterior că a făcut presiuni.

De asemenea, Graham a fost un susținător vocal al ripostelor militare ale Israelului împotriva atacurilor Hamas, inclusiv în timpul conflictului din 2014 și după atacul de tip Holocaust al Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Graham a continuat să promoveze soluția celor două state, chiar și atunci când aceasta a trecut pe plan secund în prioritățile SUA, însă s-a adaptat totodată pentru a reflecta curentul izolaționist tot mai vizibil din propriul partid.