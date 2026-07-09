Ce face Ursula von der Leyen cu pistolul primit cadou de la Erdogan

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Liderii UE intenţionează să depoziteze în siguranţă pistoalele primite cadou de la Erdogan.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au declarat joi că pistoalele primite cadou din partea preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, în urma vizitei lor la Ankara pentru summitul NATO, vor fi depozitate în siguranţă, informează EFE și Agerpres.

"Arma va fi transportată şi depozitată în siguranţă. Odată scoasă din uz, preşedinta (Von der Leyen) intenţionează să o doneze unui muzeu militar", a declarat joi pentru EFE purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho.

La rândul lor, surse din UE au confirmat că Antonio Costa şi echipa sa "urmează procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia" şi că "arma va fi scoasă din uz şi depozitată în conformitate cu cerinţele de securitate ale Secretariatului General al Consiliului".

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Liderii participanți la Summitul NATO au primit, de asemenea, pistoale

Administraţia Prezidenţială a informat joi că, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, şeful statului, Nicuşor Dan, precum şi ceilalţi lideri participanţi au primit cadou de la preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc şi muniţia aferentă.

"Conform licenţei de export emisă de Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Turcia, arma oferită preşedintelui Dan este un pistol Gumusay, însoţit de documente legale de provenienţă. Echipa de protecţie a preşedintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidenţă de către Administraţia Prezidenţială, conform procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază, în baza unei convenţii încheiate cu Administraţia Prezidenţială, cu respectarea dispoziţiilor legale specifice", a precizat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit presei belgiene, prim-ministrul belgian Bart De Wever şi alţi şefi de stat prezenţi la summitul NATO au primit revolvere personalizate cu numele lor gravate pe ţeavă şi şase gloanţe.

Von der Leyen şi Costa s-au întâlnit cu preşedintele turc pe marginea NATO şi, într-un mesaj comun pe reţelele de socializare publicat joi dimineaţă, i-au mulţumit lui Erdogan pentru "primirea călduroasă la Ankara" şi au subliniat că Uniunea Europeană (UE) şi Turcia "sunt parteneri strategici şi suntem dedicaţi consolidării relaţiei noastre".

"Într-o lume din ce în ce mai complexă, parteneriatul nostru este mai important ca oricând. Turcia a fost un partener important în abordarea crizelor din Orientul Mijlociu şi în sprijinirea eforturilor de a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina", au adăugat liderii europeni.

În cele din urmă, ei au îndemnat ambele părţi să "profite de acest nou impuls pentru a avansa către o soluţie la problema Ciprului prin procesul sub egida de ONU".

În această săptămână, liderii NATO s-au întâlnit în capitala Turciei, unde au anunţat noi contracte pentru industria de apărare în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, într-o întâlnire marcată de atacuri asupra aliaţilor din partea preşedintelui american Donald Trump.