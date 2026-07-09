AFM, anunț despre închiderea și ecologizarea depozitului neconform de lângă Darabani, Botoșani

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Administrația Fondului pentru Mediu face un anunț important despre lucrările de închidere și ecologizare a unui depozit neconform din orașul Darabani, județul Botoșani.

Administrația Fondului pentru Mediu, titular al proiectului „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasă „B” oraș Darabani, județul Botoșani”, amplasat în extravilanul orașului Darabani, județul Botoșani, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Botoșani: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul D.J.M. Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 – 16:00, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmbt.anmap.gov.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.