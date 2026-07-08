Persoană cazată în azilele lui Viorel Pașca, moartă în acte. Alexandra Zară: Avea certificat de deces, deși este în viață

Azilele lui Viorel Pașca. Sursa foto: DIICOT/Poliția Română

Alexandra Zară, fosta președintă a ANPDPD, susține că una dintre persoanele relocate din azilele lui Viorel Pașca figura ca decedată în acte, deși este în viață, și afirmă că beneficiarii petreceau cea mai mare parte a zilei în curte, respectând astfel un set de reguli impuse.

Alexandra Zară, demisă în cursul zilei de miercuri de ministrul Dragoș Pîslaru din funcția de președinte al ANPDPD, a dezvăluit că o persoană dintre cele 409 scoase de autorități din „azilele” lui Viorel Pașca din Bihor avea certificat de deces, deși este încă în viață.

Persoană moartă în acte, deși este vie

„O persoană dintre cele relocate, deși este în viață, avea eliberat certificat de deces în evidența autorităților competente. De anul trecut (n.r. a murit în acte), dar nu știu cu exactitate luna. Toate chestiunile astea, cu siguranță, o să le clarifice organele judiciare, pentru că ăsta este rolul lor (...) Este pe rol anularea certificatului de deces”, a spus Alexandra Zară, la România TV, fără să ofere alte detalii despre persoana în cauză: „Sunt informații pe care, totuși, nu pot să le dezvălui despre persoane vulnerabile”.

Persoanele cazate în azilele lui Pașca stăteau, o mare parte din zi, în curte

Aceasta a povestit, de asemenea, detalii dintr-o conversație cu o persoană care fusese cazată în centrul neautorizat al lui Pașca, relocată în prezent în județul Gorj. Azilul avea anumite „reguli”, potrivit relatărilor Alexandrei Zară, care nu le permitea beneficiarilor să stea în camere prea mult timp, ci în curte.

„Am vorbit astăzi cu un beneficiar care este la Gorj. L-am întrebat, pe lângă chestiunile care mă interesau în mod imediat, cum se simte, mai ales cum a trecut prin acest proces, cum decurgea o zi din viața lui și cum se simțea acolo (n.r. în centrele din Bihor).

Mi-a spus faptul că, în mare parte din timp, stăteau în curte. Înțeleg că aveau niște reguli care, pentru a păstra curățenia, nu stăteau în timpul zilei în camere. Acestea sunt detaliile pe care le am acum. Aveau niște reguli stabilite”, a spus Alexandra Zară, care a adăugat că centrele „arătau în regulă”, dar principala problemă era faptul că funcționau fără autorizație.