"Legea Anastasia" revine pe ecrane. Creştere alarmantă a numărului de accidente provocat de şoferi băuţi, drogaţi sau fără permis

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CNA a aprobat redifuzarea spotului publicitar pentru "Legea Anastasia", după ce senatorul Robert Cazanciuc a transmis că numărul accidentelor provocate de şoferii băuţi, drogaţi sau fără permis a crescut alarmant.

"Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe şoferii care conduc fără permis ori se află sub influenţa alcoolului sau a drogurilor şi produc accidente mortale", transmite spotul.

"A mai fost difuzat, a mai avut o recomandare de difuzare şi acum este o revenire, practic. Este fără modificări, da, şi chiar a fost preluat de presă", a declarat Monica Gubernat, membru al CNA.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, iniţiatorul Legii Anastasia, care a menţionat că acest clip a mai fost difuzat în urmă cu doi ani, într-o variantă puţin mai lungă, de circa 30 de secunde, a pledat pentru redifuzarea spotului.

"Am făcut o variantă mai scurtă, pentru a fi şi mai uşor televiziunilor, dacă veţi accepta să fie difuzat din nou ca mesaj de interes public. Legea a avut parte de o promovare naţională extrem de importantă în perioada dezbaterilor parlamentare şi după promulgare. Ieri s-au împlinit trei ani de la promulgarea Legii Anastasia, care, în fapt, reprezintă o modificare a Codului penal, care nu mai permite instanţelor de judecată să suspende executarea pedepsei în cazul şoferilor băuţi, drogaţi sau fără permis care au făcut accidente mortale, pornind de la ideea că un accident mortal produs de un şofer fără permis este cumva la limita uciderii din culpă şi omor cu intenţie indirectă. Cineva care se urcă băut şi drogat la volan foloseşte maşina pur şi simplu ca pe o armă", a spus Cazanciuc.

El a menţionat că, potrivit ultimelor date, s-a constatat "o oarecare relaxare" în respectarea legii, concretizată în creşterea numărului de accidente rutiere mortale.

"Timp de doi ani, am avut o scădere importantă a numărului de accidente mortale produse de acest tip de 'şoferi', de până la 48%. În fiecare an, a scăzut numărul de accidente mortale comis de şoferi băuţi, drogaţi sau fără permis. Din păcate, datele primite de la Ministerul de Interne chiar ieri, la trei ani de la intrarea în vigoare a legii, arată o creştere din nou a numărului de morţi pe şosele, în cazul şoferilor fără permis chiar de 48%. Asta înseamnă că a intervenit din nou o oarecare relaxare. (....) Cele mai grave accidente rutiere nu se produc, din ce spune poliţia, pe autostrăzi sau pe drumurile naţionale, ci pe drumurile judeţene, între localităţi, un fel de "No Man's Land" ("Ţara Nimănui" - n.r.), unde şoferul nostru se crede zmeu, se urcă la volan fără să aibă permis, se urcă la volan băut, ştiind că acolo nu este nimeni care să-l controleze", a adăugat Cazanciuc.

Spotul va fi difuzat timp de şase luni la nivel local, regional şi naţional.