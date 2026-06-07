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DCNews Stiri Accident la Sovata: O mașină a intrat într-o conductă de gaz. Patru persoane, inclusiv doi minori, rănite

Accident la Sovata: O mașină a intrat într-o conductă de gaz. Patru persoane, inclusiv doi minori, rănite

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 07 Iun 2026
accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Patru persoane, între care doi copii mici, au fost rănite ușor duminică dimineața în localitatea Sovata, după ce autoturismul în care se aflau a părăsit drumul, a lovit un gard și a deteriorat o conductă de gaze.

Doi adulţi şi doi copii, în vârstă de 2, respectiv 6 ani, au fost răniţi uşor, duminică dimineaţa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un gard şi a avariat şi o conductă de gaz, în localitatea Sovata, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.

"Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Sovata au fost solicitaţi în această dimineaţă, în jurul orei 07:00, să intervină pe strada Praidului din localitatea Sovata, în urma unui accident rutier în care un autoturism a părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un gard, avariind totodată o conductă de gaz. (...) În urma accidentului au rezultat patru victime, toate încadrate la cod verde: doi adulţi şi doi minori de gen feminin, în vârstă de 2 şi 6 ani. Acestea au fost preluate şi transportate la Compartimentul de Primiri Urgenţe Sovata pentru investigaţii medicale suplimentare", au transmis reprezentanţii ISU Mureş.

La locul accidentului au intervenit o autospecială de intervenţie şi o ambulanţă SMURD din cadrul ISU Mureş, un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, precum şi un echipaj specializat al operatorului de distribuţie a gazelor naturale, conform Agerpres.

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