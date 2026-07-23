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China face exerciţii militare cu muniţie reală în Strâmtoarea Taiwan

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 23 Iul 2026
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. Sursă foto: https://www.pexels.com/, @Nothing Ahead

China a început joi exerciţii militare cu muniţie reală, care se vor desfășura pe parcursul a două zile, în unele zone ale Strâmtorii Taiwan.

Exerciţii militare cu muniţie reală au fost începute joi de China, în unele zone ale Strâmtorii Taiwan, în apropierea coastelor provinciei sale sud-estice Fujian, notează Reuters.

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Anunţul are loc la o zi după discuţiile dintre secretarul de stat american Marco Rubio şi ministrul chinez de externe Wang Yi în legătură cu o serie de probleme, inclusiv Taiwanul, pe care China îl revendică ca fiind teritoriul său.

Autorităţile maritime chineze au anunţat că exerciţiile se vor desfăşura zilnic între orele 06:00 şi 18:00 (22:00-10:00 GMT) în jurul insulei Dongshan, la graniţa cu provincia Guangdong.

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Beijingul a organizat cele mai ample exerciţii militare în jurul Taiwanului în luna decembrie, după ce Statele Unite au anunţat un pachet de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari pentru insulă, al cărei guvern respinge pretenţiile de suveranitate ale Chinei.

În acel moment, în timpul celor zece ore de exerciţii cu muniţie reală, armata chineză a lansat rachete în apele aflate la nord şi sud de Taiwan.

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