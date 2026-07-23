Unul dintre marinarii răniți în explozia de pe petrolierul din Marea Neagră a murit

Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul unei nave care transporta gaz petrolier lichefiat în Marea Neagră a murit.

Explozia s-a produs la bordul navei aflate în largul Mării Negre. După incident, echipajul a fost evacuat de echipele de salvare, iar trei marinari au fost răniți. Doi dintre aceștia prezentau arsuri și au primit îngrijiri medicale. Unul dintre aceștia a murit în urmă cu scurt timp din cauza unei complicații pulmonare, anunță Digi 24. Bărbatul avea 44 de ani și era de origine filipineză.

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Potrivit informațiilor prezentate anterior de autorități, nava se afla în afara apelor teritoriale ale României în momentul producerii incidentului.

Circumstanțele exacte în care a avut loc explozia sunt investigate. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza exploziei și toate împrejurările în care s-a produs accidentul.