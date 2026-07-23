Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Social Unul dintre marinarii răniți în explozia de pe petrolierul din Marea Neagră a murit

Unul dintre marinarii răniți în explozia de pe petrolierul din Marea Neagră a murit

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 23 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
nava petrolier
Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul unei nave care transporta gaz petrolier lichefiat în Marea Neagră a murit.

Explozia s-a produs la bordul navei aflate în largul Mării Negre. După incident, echipajul a fost evacuat de echipele de salvare, iar trei marinari au fost răniți. Doi dintre aceștia prezentau arsuri și au primit îngrijiri medicale. Unul dintre aceștia a murit în urmă cu scurt timp din cauza unei complicații pulmonare, anunță Digi 24. Bărbatul avea 44 de ani și era de origine filipineză.

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT | MApN, anunț de ultimă oră / Nicușor Dan, reacție după explozia de pe un petrolier din Marea Neagră / Nava avea o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan / video / update

Potrivit informațiilor prezentate anterior de autorități, nava se afla în afara apelor teritoriale ale României în momentul producerii incidentului.

Circumstanțele exacte în care a avut loc explozia sunt investigate. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza exploziei și toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

marinari
marea neagra
explozie
petrolier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Nicolae Ștefan   •   23 Iulie 2026   •   11:11

Și totuși , autorităților noastre le e ... , rușine , teamă ... , să ne spună cine e armatorul , cine e contractorul mărfii ... . Faptul că gazul era destinat Ucrainei , nu e suficient , și nici nu îmi vor da lacrimile pentru asta .

ioan   •   23 Iulie 2026   •   10:02

e normal ,doar era tratat in Romania !

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Social
Citește mai multe din Social
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close