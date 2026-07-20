„God The Mother”, mișcarea religioasă care a ajuns virală pe TikTok. Mai multe persoane spun că au fost abordate în București / video

„God The Mother”, mișcarea religioasă care a ajuns virală pe TikTok. Mai multe persoane spun că au fost abordate în București / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @grandwarszawski

Mai multe tinere au povestit în ultimele zile pe TikTok că ar fi fost abordate pe străzile din București de persoane care le-au prezentat o mișcare religioasă numită „God The Mother”- „Dumnezeu Mama”.

Relatările au devenit virale pe TikTok, unde mai mulți români au susținut că au trecut prin experiențe asemănătoare. Aceștia afirmă că au fost opriți în zone circulate din Capitală, în apropierea unor universități, centre comerciale sau alte spații publice și că au fost invitați să participe la întâlniri religioase.

Până în acest moment, informațiile disponibile provin din relatările utilizatorilor din mediul online. DC News a solicitat un punct de vedere oficial din partea Poliției pentru a afla dacă au fost înregistrate sesizări sau plângeri legate de aceste situații. Autoritățile ne-au spus că verifică și revin cu un răspuns.

O tânără povestește cum ar fi fost abordată în centrul Bucureștiului

Un videoclip publicat pe TikTok a atras atenția după ce o tânără a povestit că a fost oprită pe stradă de o persoană care i-ar fi prezentat doctrina „God The Mother”.

Potrivit relatării sale, abordarea ar fi început ca o conversație obișnuită. Persoana respectivă i-ar fi spus că dorește să îi prezinte un material, iar discuția ar fi ajuns ulterior la ideea existenței unei figuri divine feminine.

„Dacă vine o persoană la voi pe stradă și vă întreabă dacă ați auzit de God The Mother, fugiți”, a spus aceasta în videoclipul distribuit pe platformă.

Tânăra a spus că invitația la o întâlnire religioasă ar fi venit ulterior, după prezentarea informațiilor despre această mișcare.

În comentariile videoclipului, mai multe persoane au confirmat că au fost abordate în mod asemănător în București. Unii utilizatori au susținut că discuțiile au avut loc în apropierea unor facultăți, în zone centrale sau în spații comerciale. Alții au spus că au primit invitații la întâlniri după ce au acceptat să asculte prezentarea inițială.

Relatările din mediul online nu reprezintă, însă, confirmări oficiale ale unor încălcări ale legii. Pentru clarificarea situației, este necesar un punct de vedere din partea autorităților competente.

Ce este „God The Mother”

„God The Mother” - „Dumnezeu Mama”, este o doctrină promovată de World Mission Society Church of God, o organizație religioasă fondată în Coreea de Sud. Adepții acestei mișcări susțin că existența lui Dumnezeu nu se limitează la figura Tatălui. Ea include și o componentă feminină, numită „Mama Cerească” sau „Dumnezeu Mama”.

În cadrul acestei credințe, figura „Dumnezeu Mama” este asociată cu Zahng Gil-jah, o femeie din Coreea de Sud pe care membrii organizației o consideră manifestarea pământească a Mamei Cerești. Organizația susține că mesajul său are la bază interpretări biblice și promovează activități religioase și de voluntariat în mai multe țări.

De ce este această mișcare controversată

Pe internet, mișcarea a fost subiectul mai multor critici. Unele persoane care susțin că au interacționat cu membri ai organizației afirmă că recrutarea se face prin abordări în spații publice.

Criticii grupării vorbesc despre metode de convingere considerate insistente și despre presiuni asupra unor persoane care participă la întâlniri. Aceste acuzații sunt însă contestate de reprezentanții organizației, care spun că desfășoară activități religioase legale și că acuzațiile apărute online nu reflectă realitatea.

DC News a solicitat un punct de vedere Poliției Române pentru a afla dacă există sesizări privind astfel de abordări, dacă persoanele implicate au fost identificate și dacă autoritățile au constatat eventuale încălcări ale legii. Vom reveni cu informații după primirea unui răspuns oficial din partea Poliției!