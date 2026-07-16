Femeia din Buzău despre care s-a scris că a murit de la un covrig a avut altă cauză a decesului

Agerpres

Răsturnare de situație în cazul femeii de 63 de ani care a murit după ce i s-a făcut rău pe o stradă din municipiul Buzău.

După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora victima s-ar fi înecat cu un covrig, documentele medico-legale arată că decesul a avut o cu totul altă cauză. Fiica femeii a zis că mama sa nu a murit din cauza unei bucăți de covrig, ci în urma unei rupturi de aortă.

Incidentul s-a petrecut vineri, când femeia, în vârstă de 63 de ani, din comuna Mărăcineni, se afla în mașină alături de soț și de noră. În timp ce mânca un covrig, i s-a făcut brusc rău. Cei aflați lângă ea au crezut că s-a înecat, iar unul dintre martori a încercat să-i aplice manevra Heimlich.

Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău, însă a decedat la scurt timp

Necropsia a arătat însă că decesul nu a fost provocat de asfixie. Potrivit certificatului medico-legal, cauza directă a morții a fost tamponada cardiacă, provocată de o ruptură patologică de aortă intrapericardică.

Conform documentului medico-legal, cauza directă a decesului a fost tamponadă cardiacă. Ruptura aortei a provocat o hemoragie în jurul inimii. Sângele acumulat a comprimat cordul, iar această complicație a dus la deces.

Fiica femeii a zis că mama sa suferea de mai multe afecțiuni, inclusiv de un anevrism de aortă, și că informația potrivit căreia s-ar fi înecat cu un covrig este falsă.

„Mama mea nu a murit înecată cu un covrig. Documentele medico-legale arată clar că i-a plesnit aorta. Informația s-a tot perpetuat în mediul online, dar este neadevărată. Mamei mele i s-a făcut rău în mașină chiar în timp ce mușca dintr-un covrig. În momentul în care a suferit ruptura de aortă și și-a pierdut controlul asupra organismului, a înghițit bucata de covrig, de unde și concluzia greșită că s-ar fi înecat”, a transmis aceasta.