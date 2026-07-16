Incendiu la un supermarket din Brăila. Clienții și angajații au fost evacuați de urgență / rol ilustrativ. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Momente de panică, joi după-amiază, la un supermarket situat pe Bulevardul Dorobanților din municipiul Brăila, după ce un incendiu a izbucnit la acoperișul clădirii. Toți clienții și angajații aflați în interior au fost scoși imediat din magazin, pentru a evita orice risc.

Alarma a fost dată la ora 14:56, iar la fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului 1 Brăila. Aceștia au intervenit cu patru autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj SMURD.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Focul a afectat aproximativ 30 de metri pătrați din hidroizolația montată pe acoperișul supermarketului. După lichidarea incendiului, pompierii au continuat intervenția pentru înlăturarea efectelor produse de flăcări și pentru eliminarea oricărui pericol.

La acțiune au participat și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila și Serviciului de Ambulanță Județean Brăila.

Ce a provocat incendiul

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, primele verificări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit produs la cablul de alimentare al unui ventilator amplasat pe acoperișul clădirii.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s a produs incidentul, notează Agerpres.