Studentul britanic dispărut în noiembrie în Bucegi încă este căutat. Salvamont Brașov, apel la turiști: Contactați-ne dacă observați obiecte sau urme

Abruptul Bucegilor. Sursa foto: Iulia Horovei, rol ilustrativ

Salvamontiştii braşoveni continuă să îl caute pe studentul britanic dispărut, în noiembrie anul trecut, în Bucegi.

Salvamontiştii braşoveni continuă să îl caute pe tânărul britanic dispărut, în noiembrie anul trecut, în zona Valea Ţigăneşti.

Salvamont Brașov a precizat că în aceste zile au loc noi căutări pe porţiunile de pe munte unde, până acum, stratul de zăpadă era prea consistent pentru a permite verificări. Din păcate însă, deși mare parte a zăpezii s-a topit, salvamontiştii nu au găsit încă indicii pentru identificarea tânărului.

"Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov au desfăşurat o nouă acţiune de căutare în Valea Ţigăneşti, în zona în care, în urmă cu aproximativ două săptămâni, stratul de zăpadă măsura între doi şi trei metri, iar pe alocuri depăşea această grosime. În acest interval de timp, cea mai mare parte a zăpezii s-a topit, ceea ce a permis verificarea zonelor care, anterior, nu puteau fi cercetate în totalitate. Din păcate, în urma acţiunii desfăşurate, nu au fost identificate indicii sau elemente care să conducă la găsirea tânărului dispărut", a transmis Salvamont Braşov.

Căutările studentului britanic vor continua. Salvamont Braşov, apel la turiști

"În teren mai există două-trei porţiuni restrânse în care zăpada persistă. Estimăm că, în funcţie de evoluţia temperaturilor, acestea vor deveni accesibile în perioada următoare, iar căutările vor continua şi în aceste puncte. În acest context, lansăm un apel public către toţi turiştii care tranzitează Valea Ţigăneşti şi zonele învecinate. Îi rugăm să acorde o atenţie deosebită traseului şi împrejurimilor şi să ne contacteze imediat dacă observă obiecte, urme sau orice alte elemente care ar putea avea legătură cu persoana căutată ori care ar putea contribui la identificarea zonei în care aceasta s-ar putea afla", a arătat sursa citată.

În acest context, Salvamont Braşov vine cu un apel către turiștii montani.

"Pentru ca informaţiile primite să poată fi verificate cât mai rapid, este important să fie transmisă localizarea exactă, însoţită, dacă este posibil, de fotografii şi coordonatele GPS. Orice detaliu, chiar dacă la prima vedere poate părea nesemnificativ, poate deveni relevant şi poate permite organizarea rapidă a unor verificări punctuale în teren", a mai transmis Salvamont Braşov.

Detalii despre dispariția britanicului

Reamintim că studentul britanic, în vârstă de 18 ani, a dispărut în Munţii Bucegi, la sfârşitul lunii noiembrie 2025 şi, de atunci şi până în prezent, nu au fost găsite indicii care să conducă la localizarea acestuia.

Acţiunile de căutare au fost suspendate pe perioada iernii, însă au fost reluate în primăvară, în momentul în care zăpada a început să se topească.