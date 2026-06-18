Un tânăr britanic, dispărut anul trecut în Bucegi, este căutat și acum. Precizările Salvamont Braşov

Abruptul Bucegilor. Sursa foto: Iulia Horovei, rol ilustrativ

Salvamont Brașov anunță că operațiunile de căutare a tânărului britanic George Smyth, dispărut în Masivul Bucegi în noiembrie 2025, nu au fost abandonate, echipele de salvatori continuând verificările în teren în ultimele săptămâni.

Salvamont Braşov nu a abandonat misiunea de identificare a tânărului britanic dispărut toamna trecută în Masivul Bucegi, trupul acestuia fiind căutat în ultimele săptămâni de echipele de salvatori locali.

„În urma numeroaselor întrebări primite din partea cetăţenilor şi a informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la cazul tânărului cetăţean britanic dispărut în Masivul Bucegi, Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Braşov doreşte să precizeze că operaţiunile de căutare nu au fost abandonate”, a transmis conducerea Salvamont Braşov.

Salvamontiștii îl caută pe tânărul britanic

Conform sursei citate, în ultimele săptămâni, echipele Salvamont Braşov au desfăşurat în mod repetat acţiuni de verificare şi căutare în zona Văii Ţigăneşti, însă nu au fost identificate elemente care să permită restrângerea zonei de interes.

Totodată, reprezentanţii Salvamont precizează că activitatea de căutare este îngreunată de condiţiile existente în teren.

„În anumite zone se menţin acumulări importante de zăpadă, care pot acoperi anumite zone de interes. Din motive obiective, nu este posibilă excavarea integrală a acestor suprafeţe. În schimb, pe măsură ce zăpada se retrage, toate zonele accesibile sunt reverificate şi periate sistematic de către salvatorii montani, în limita resurselor disponibile. Înţelegem preocuparea publicului şi suferinţa familiei, motiv pentru care rămânem implicaţi şi dedicaţi acestui caz. Vom continua să facem toate demersurile care ţin de competenţa şi posibilităţile noastre operative pentru clarificarea situaţiei şi identificarea tânărului dispărut”, se arată într-o postare a Salvamont Braşov de pe Facebook.

Familia tânărului nu știa de excursia acestuia în România

George Smyth a venit singur din Anglia şi niciun membru al familiei nu a ştiut despre excursia pe care a plănuit-o în Carpaţi, după cum a reieşit din declaraţiile date ulterior de mama acestuia.

Pe 23 noiembrie, seara, tânărul a sunat la 112 spunând că s-a rătăcit, dar la sosirea echipelor de salvatori nu era în locul pe care îl indicase.

Potrivit informaţiilor date publicităţii la acel moment, tânărul plecase dimineaţa din Poiana Braşov, având ca destinaţie localitatea Bran. El traversase zona Diham - Tache Ionescu, iar ulterior a ajuns în zona Ţigăneşti, unde a solicitat sprijin prin 112.

El a fost căutat timp de mai multe săptămâni, însă, pe perioada iernii, activităţile de identificare a acestuia au fost suspendate, notează Agerpres.

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