VIDEO / Imagini șocante din Curtea de Argeș. Copil bătut cu bestialitate de tatăl său. Poliția a deschis un dosar penal

Relația copilului cu părintele / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @yuriyrudy

Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, în care un copil este agresat fizic de tatăl său, a dus la deschiderea unui dosar penal pentru violență în familie.

Poliţia din Curtea de Argeş a deschis un dosar pentru violenţă în familie, după ce a fost sesizată cu privire la imagini apărute pe o reţea de socializare, în care un copil este bătut de un bărbat, informează, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

"La data de 3 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că pe o reţea de socializare a fost postat un videoclip în care o persoană agresează fizic un minor. La scurt timp, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată, stabilindu-se că este vorba despre un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Curtea de Argeş", menţionează informarea transmisă de reprezentanţii IPJ.

Din cercetări a reieşit că fapta de agresiune ce a fost surprinsă în imaginile distribuite în spaţiul public ar fi fost săvârşită cu mult timp în urmă, de către bărbatul în cauză, tatăl copilului, evenimentul nefiind unul de actualitate, arată sursa citată.

Totodată, au fost informaţi reprezentanţii DGASPC Argeş, care au dispus evaluarea situaţiei minorului, acesta aflându-se în prezent în custodia tatălui.

Poliţia anunţă că a deschis dosar penal pentru violenţă în familie, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta şi luarea măsurilor legale care se impun, conform Agerpres.

Scena revoltătoare a ieșit la iveală după ce influencerul Makaveli a publicat pe rețelele de socializare imaginile.

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Un tânăr de 22 de ani din Prahova și-a ucis în bătaie propriul copil, în vârstă de doar 2 luni

Cazurile de violență, abuz sau crimă asupra minorilor sunt într-o creștere alarmantă în România. Un caz cutremurător a zguduit și comunitatea din Ploiești, după ce un tânăr de 22 de ani a fost arestat preventiv, fiind suspectat că și-ar fi omorât propriul copil, în vârstă de doar două luni.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova la solicitarea Agerpres, în prezent sunt efectuate cercetări într-un dosar penal aflat în instrumentarea unităţii de parchet competente, având ca obiect săvârşirea unei infracţiuni de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei.

Bărbatul l-ar fi scuturat puternic pe copil în încercarea de a-l face să nu mai plângă

"Activităţile sunt desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigaţii criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind întreprinse demersuri specifice pentru stabilirea situaţiei de fapt, determinarea împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi administrarea unui probatoriu complet şi concludent. În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, precum şi efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale. Faţă de o persoană cercetată în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, la data de 2 aprilie 2026, ulterior fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, de către instanţa de judecată competentă", arată IJP Prahova.

Surse apropiate anchetei au precizat că inculpatul este un tânăr de 22 de ani din municipiul Ploieşti, iar victima ar fi bebeluşul său în vârstă de două luni.

Datele anchetei arată, la acest moment, că bărbatul l-ar fi scuturat puternic pe copil în încercarea de a-l face să nu mai plângă, spune sursele citate.

Ceilalţi trei copii ai familiei au fost preluaţi de urgenţă de DGASPC

Ceilalţi trei copii ai familiei au fost preluaţi de urgenţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.

Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Medeea Elena Bucescu, a precizat, pentru AGERPRES, că poliţiştii au anunţat instituţia despre acest caz în data de 31 martie, prin apel la numărul 119.

În aceste condiţii, au fost dispuse măsuri imediate pentru ceilalţi copii, fiind instituit plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist.

De asemenea, a fost demarată evaluarea completă a situaţiei familiale, a precizat reprezentanta DGASPC Prahova, conform Agerpres.

Bărbat din Prahova arestat preventiv, după ce ar fi violat fiica minoră a concubinei sale

Un alt caz tulburător a fost cel al unui bărbat din Prahova. Acesta a fost arestat preventiv sub acuzaţia de viol asupra unui minor. Victima este fiica concubinei inculpatului.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Apostolache au fost sesizați de o femeie că fiica sa minoră ar fi fost victima unor abuzuri de natură sexuală, care s-ar fi întâmplat între ianuarie 2024 și noiembrie 2025.

Agresorul este concubinul mamei fetei în vârstă de 14 ani

"La data de 16 martie 2026, în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Apostolache au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise în perioada ianuarie 2024 - noiembrie 2025. (...) Din probatoriul administrat până la acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana vătămată ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani, fiind determinată să întreţină, în mod repetat, raporturi sexuale neconsimţite", a transmis, joi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, la cererea Agerpres.

Surse judiciare au precizat că agresorul este concubinul mamei fetei în vârstă de 14 ani.

Bărbatul, dus la audieri, fiind ulterior reținut pentru 24 de ore

Bărbatul a fost dus la audieri, fiind apoi reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente a admis propunerea formulată şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului.

"Pe parcursul desfăşurării cercetărilor, au fost avute în vedere cu prioritate respectarea interesului superior al minorului, protejarea vieţii private şi a demnităţii persoanei vătămate, precum şi evitarea oricărei forme de revictimizare. Totodată, a fost informată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii instituţiei participând la activităţile procedurale, inclusiv la audierea persoanei vătămate, în vederea asigurării suportului şi protecţiei acesteia. Persoana vătămată a fost supusă unei expertize medico-legale, în vederea stabilirii elementelor de ordin medico-legal necesare soluţionării cauzei", conform IJP Prahova.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal de viol asupra unui minor.

Caz revoltător în Sibiu: Copil legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil/ Măsura decisă împotriva tatălui

Există cazuri și cu motive de-a dreptul halucinante. Potrivit informaţiilor furnizate de IPJ Sibiu, poliţiştii au intervenit anul trecut după ce un apel la 112 a sesizat faptul că un minor ar fi fost găsit legat şi încuiat într-un imobil.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Porumbacu de Jos, care au găsit un copil de 10 ani legat de picior cu un lanţ prins de o masă.

În urma cercetărilor preliminare, s-a stabilit că tatăl copilului, un bărbat în vârstă de 36 de ani, l-ar fi legat pe copil şi l-a încuiat în casă pentru a merge la cumpărături.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, care a fost reţinut pentru 24 de ore. În paralel, a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu, iar copilul a fost preluat şi plasat într-un centru de protecţie. Pe numele tatălui a fost deschis un dosar penal, acesta fiind cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Ancheta s-a desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, a mai precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

Copilul în vârstă de 10 ani din localitatea Scoreiu, găsit legat cu lanţul în locuinţă, a fost preluat de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu şi găzduit, împreună cu mama şi sora sa, într-un centru destinat victimelor violenţei.

DGASPC Sibiu a informat că a fost sesizată în data de 8 septembrie, prin apel la numărul naţional unic 119, despre faptul că băiatul este singur în locuinţă şi este legat de pat cu un lanţ.

Conform procedurilor legale, o echipă formată din specialişti ai instituţiei, alături de reprezentanţi ai Primăriei Porumbacu de Jos şi ai Postului de Poliţie local, s-a deplasat la faţa locului pentru evaluarea cazului.

În urma intervenţiei şi a evaluării efectuate de specialiştii DGASPC Sibiu s-a decis găzduirea pe o perioadă determinată a băiatului împreună cu mama şi sora sa, în cadrul unui centru destinat victimelor violenţei.

Potrivit DGASPC Sibiu, pe perioada şederii în acest centru, victimele beneficiază de consiliere psihologică, socială şi juridică, asistenţă medicală, hrană, protecţie împotriva agresorului şi sprijin pentru reintegrare familială şi socială.

Purtătoarea de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad, a anunțat miercuri că bărbatul este cercetat sub control judiciar, pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

"La data de 09 septembrie, bărbatul a fost prezentat instanţei, care a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Porumbacu de Jos, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig", a arătat reprezentanta IPJ Sibiu.

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