Un tânăr de 22 de ani din Prahova și-a ucis în bătaie bebelușul de doar 2 luni

Un bărbat de 22 de ani din municipiul Ploieşti a fost arestat preventiv pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, surse apropiate anchetei afirmând că victima ar fi copilul în vârstă de două luni al inculpatului.

Conform datelor comunicate, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova la solicitarea AGERPRES, în prezent sunt efectuate cercetări într-un dosar penal aflat în instrumentarea unităţii de parchet competente, având ca obiect săvârşirea unei infracţiuni de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei.

"Activităţile sunt desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigaţii criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind întreprinse demersuri specifice pentru stabilirea situaţiei de fapt, determinarea împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi administrarea unui probatoriu complet şi concludent. În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, precum şi efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale. Faţă de o persoană cercetată în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, la data de 2 aprilie 2026, ulterior fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, de către instanţa de judecată competentă", arată IJP Prahova.

Surse apropiate anchetei au precizat că inculpatul este un tânăr de 22 de ani din municipiul Ploieşti, iar victima ar fi bebeluşul său în vârstă de două luni.

Datele anchetei arată, la acest moment, că bărbatul l-ar fi scuturat puternic pe copil în încercarea de a-l face să nu mai plângă, spune sursele citate.

Ceilalţi trei copii ai familiei au fost preluaţi de urgenţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.

Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Medeea Elena Bucescu, a precizat, pentru AGERPRES, că poliţiştii au anunţat instituţia despre acest caz în data de 31 martie, prin apel la numărul 119.

În aceste condiţii, au fost dispuse măsuri imediate pentru ceilalţi copii, fiind instituit plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist.

De asemenea, a fost demarată evaluarea completă a situaţiei familiale, a precizat reprezentanta DGASPC Prahova, conform Agerpres.

