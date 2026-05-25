Cine încearcă să „confişte” Fjord, filmul lui Cristian Mungiu după Palme d’Or

Dar cine încearcă să-l confiște? Regizorul Cristian Mungiu încearcă să țină departe de războiul ideologic noul său film, „Fjord”, marele câștigător al Palme d’Or la Cannes. Cineastul a spus clar că nu își dorește ca pelicula să fie „confiscată” nici de tabăra ultraconservatoare, nici de cea ultraliberală.

Declarația vine în contextul în care „Fjord” a devenit deja unul dintre cele mai disputate filme ale festivalului de la Cannes. Producția, care îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, urmărește povestea unei familii profund religioase care intră în conflict cu sistemul norvegian de protecție a copilului.

Tocmai această temă a dus la reacții puternice și complet opuse. O parte dintre critici au zis că filmul privește prea empatic un cuplu creștin conservator și că atacă progresismul occidental. Alții au văzut exact contrariul, adică o critică subtilă a rigidității religioase și a extremismului conservator.

Mai multe publicații internaționale au remarcat că „Fjord” a împărțit publicul și criticii mai mult decât aproape orice alt film prezent la ediția din acest an a festivalului.

BBC scria că va fi fascinant de văzut cum va fi primit filmul „Fjord” în Norvegia, țara în care a fost filmat, dar și în alte părți ale lumii.

„Este neobișnuit ca genul de filme de artă care sunt proiectate la festivaluri internaționale de film să fie atât de sceptice față de personajele lor liberale și atât de empatice față de cele creștine conservatoare. Iar această înclinație este unul dintre motivele pentru care Fjord a divizat atât de mult publicul”, scria BBC.

„Deocamdată, niciun alt film de la Cannes nu a făcut oamenii să vorbească și să se certe atât de mult timp anul acesta. Este Fjord echilibrat sau părtinitor? Este propagandă reacționară sau o satiră inteligentă despre progresiști? Singurul lucru asupra căruia toată lumea pare să cadă de acord este că Sebastian Stan devine unul dintre cei mai interesanți și versatili actori ai momentului”, scria BBC.

Potrivit lui Jeff Wells, un jurnalist și critic de film american, au existat deja nemulțumiri și discuții legate de „Fjord” și dacă filmul ar fi sau nu „MAGA”

„În primul rând, este important pentru mine să spun că acest film nu este despre conflictul dintre România și Norvegia. Este mult mai mult decât atât. Este conflictul dintre o pătură a societății care a avut acces la privilegii, educație și bunăstare, acces care îi face pe oameni mai empatici... și nivelul societății format din oameni cu mai puține oportunități, care au aceste viziuni conservatoare”, a zis Mungiu.

Jeff Wells a zis că „stânga, în ultimii aproximativ douăzeci de ani, a devenit clasa conducătoare. A devenit partidul celor bogați, iar asta a făcut ca problemele lor să devină existențiale, nu practice. Asta a însemnat că ceea ce îi preocupa, și încă îi preocupă, este rezolvarea marilor probleme, precum schimbările climatice sau rasismul, nu problemele mici ale vieții de zi cu zi. Oricum, îmi place faptul că există măcar un om, un artist, suficient de inteligent încât să observe această ruptură și poate chiar să facă un film care o ilustrează. Să critici clasa conducătoare pentru fundamentalismul ei nu înseamnă să fii „MAGA”. Dar nici nu ar trebui să existe această întrebare. Nu ar trebui ca fiecare artist să fie supus unui „proces ideologic”, iar exact asta s-a ajuns să se întâmple. „Voi, oamenii răi de acolo” (clasa muncitoare) și „noi, oamenii buni de aici” (clasa conducătoare). Așa ceva nu poate funcționa”.

