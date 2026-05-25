Horoscop 25 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Începem săptămâna tot cu Luna în Fecioară, deci cu atenție la detalii și pragmatism. Venus se apropie de un careu cu Saturn, ceea ce poate aduce conflicte cu timpul.

Horoscop 25 mai 2026 Berbec

Te vei simți copleșit de unele tensiuni interioare. Multe dintre acestea cauzate de compromisuri din punct de vedere financiar. Îți va fi destul de greu să menții bugetul propus.

Horoscop 25 mai 2026 Taur

Este una dintre acele perioade în care nu te lași până nu obții ce îți dorești. Ceilalți se vor plânge că ești prea pretențios, însă nu este cazul să îi asculți.

Horoscop 25 mai 2026 Gemeni

Nu te lăsa influențat de acțiunile celor din jur! Experiențele lor pot diferi de ale tale. Amintește-ți că propria bunăstare este prioritatea ta.

Horoscop 25 mai 2026 Rac

Astăzi îți dai timp să analizezi totul, să obții informații și nu mai iei decizii pripite. Ce-i drept, cu Venus și cu Jupiter în semnul tău ai încrederea că totul va fi bine.

Horoscop 25 mai 2026 Leu

Vor fi situații în care ți se va forța mâna la locul de muncă. Astrologul îți recomandă să nu reacționezi impulsiv, ci să aștepți înainte să faci vreo declarație.

Horoscop 25 mai 2026 Fecioară

Luna mai rămâne în semnul tău. Deci riscul de a te lăsa influențat există în continuare. Învață să pui limite personale și să ți le și respecți.

Horoscop 25 mai 2026 Balanță

Vei avea senzația permanentă că nu ai timp. Venus se apropie de un careu cu Saturn și s-ar putea să îți aducă unele teste sau obstacole.

Horoscop 25 mai 2026 Scorpion

Unii oameni s-ar putea să îți greșească, poate chiar fără să vrea. Încearcă să nu fii prea răzbunător cu aceștia pentru că vor exista consecințe.

Horoscop 25 mai 2026 Săgetător

Te vei simți foarte deconectat atât de familie, cât și de proiectele de la locul de muncă. Și astfel, va trebui să depui eforturi serioase să te înțelegi cu toți.

Horoscop 25 mai 2026 Capricorn

Ai nevoie de motivație! De o provocare menită să scoată din tine spiritul de competiție. O perioadă bună pentru viața personală.

Horoscop 25 mai 2026 Vărsător

Astrologul te invită să te concentrezi pe muncă. Astfel, vei scăpa de unele scenarii negative sau supărări. Activitatea permanentă îți va da un sens.

Horoscop 25 mai 2026 Pești

Jonglezi cu multe proiecte și bineînțeles cu o mulțime de îngrijorări. Când vei ajunge într-un punct critic, amintește-ți că ai mai gestionat asemenea situații în trecut.