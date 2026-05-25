Horoscop 25 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Începem săptămâna tot cu Luna în Fecioară, deci cu atenție la detalii și pragmatism. Venus se apropie de un careu cu Saturn, ceea ce poate aduce conflicte cu timpul.
Te vei simți copleșit de unele tensiuni interioare. Multe dintre acestea cauzate de compromisuri din punct de vedere financiar. Îți va fi destul de greu să menții bugetul propus.
Este una dintre acele perioade în care nu te lași până nu obții ce îți dorești. Ceilalți se vor plânge că ești prea pretențios, însă nu este cazul să îi asculți.
Nu te lăsa influențat de acțiunile celor din jur! Experiențele lor pot diferi de ale tale. Amintește-ți că propria bunăstare este prioritatea ta.
Astăzi îți dai timp să analizezi totul, să obții informații și nu mai iei decizii pripite. Ce-i drept, cu Venus și cu Jupiter în semnul tău ai încrederea că totul va fi bine.
Vor fi situații în care ți se va forța mâna la locul de muncă. Astrologul îți recomandă să nu reacționezi impulsiv, ci să aștepți înainte să faci vreo declarație.
Luna mai rămâne în semnul tău. Deci riscul de a te lăsa influențat există în continuare. Învață să pui limite personale și să ți le și respecți.
Vei avea senzația permanentă că nu ai timp. Venus se apropie de un careu cu Saturn și s-ar putea să îți aducă unele teste sau obstacole.
Unii oameni s-ar putea să îți greșească, poate chiar fără să vrea. Încearcă să nu fii prea răzbunător cu aceștia pentru că vor exista consecințe.
Te vei simți foarte deconectat atât de familie, cât și de proiectele de la locul de muncă. Și astfel, va trebui să depui eforturi serioase să te înțelegi cu toți.
Ai nevoie de motivație! De o provocare menită să scoată din tine spiritul de competiție. O perioadă bună pentru viața personală.
Astrologul te invită să te concentrezi pe muncă. Astfel, vei scăpa de unele scenarii negative sau supărări. Activitatea permanentă îți va da un sens.
Jonglezi cu multe proiecte și bineînțeles cu o mulțime de îngrijorări. Când vei ajunge într-un punct critic, amintește-ți că ai mai gestionat asemenea situații în trecut.
de Anca Murgoci