DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:37 29 Apr 2026 | Data publicării: 08:36 29 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog DCNews Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Balanței și se pregătește de un careu cu Jupiter din Rac. Vom încerca să evităm, cu orice preț, conflictele sau neînțelegerile. Însă, vom avea și un soi de negare atunci când, în jurul nostru, sunt probleme de rezolvat. 

Horoscop 29 aprilie 2026 Berbec

Mercur se pregătește să iasă din semnul tău, ceea ce înseamnă că vei lua decizii și vei rezolva unele chestiuni administrative pe ultima sută de metri.

Horoscop 29 aprilie 2026 Taur

Te apropii de Luna Plină în casa a șaptea, a relațiilor. Îți vei privi partenerul sau familia cu alți ochi. Unii mult mai suspicioși. Însă nu te lăsa capturat de unele scenarii.

Horoscop 29 aprilie 2026 Gemeni

Este una dintre acele zile în care compromisurile nu îți fac bine. Mai ales acelea referitoare la invitațiile unor cunoscuți. Dacă îți afectează bugetul, le poți refuza.

Horoscop 29 aprilie 2026 Rac

Timpul nu va fi neapărat aliatul tău. Deci nu trebuie să amâni unele proiecte profesionale până în ultimul moment. Nu ai nevoie de nicio criză.

Citește și Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai

Horoscop 29 aprilie 2026 Leu

Astrologul vă recomandă să încercați să vă înțelegeți cu oamenii dragi. Chiar dacă adevărul doare pe moment, aceștia vor reuși să accepte situația.

Horoscop 29 aprilie 2026 Fecioară

Nu este cazul să te implici prea mult în viețile altora. Adică, să nu le impui propriile principii și valori. Mai degrabă, îți întorci privirea către planurile tale.

Horoscop 29 aprilie 2026 Balanță

Cu Luna în semnul tău, vei avea tendința de a le face pe plac tuturor. Sunt bine aspectate chestiunile legate de locuință, dar fără riscuri prea mari din punct de vedere financiar.

Horoscop 29 aprilie 2026 Scorpion

Colegii au un ritm diferit de al tău. Și vei avea impresia că, din cauza lor, tu stagnezi. Dar, în loc să te superi, mai bine te ocupi de alte proiecte personale.

Horoscop 29 aprilie 2026 Săgetător

Începi ziua cu unele planuri, însă acestea se vor schimba. În acest caz, flexibilitatea este importantă. Și vei conștientiza acea expresie: “tot răul spre bine”.

Horoscop 29 aprilie 2026 Capricorn

S-ar putea să fii mai agitat ca de obicei, pentru unele chestiuni minore. Și să nu te controlezi în discuțiile cu familia. Cei dragi nu vor aprecia tonul tău autoritar.

Horoscop 29 aprilie 2026 Vărsător

O perioadă agitată, cu multe activități mintale, poate chiar superficială. Dar, astfel, nu veți mai consuma timpul cu frici și griji inutile.

Horoscop 29 aprilie 2026 Pești

Astrologul îți recomandă să eviți abordările mistice în situația financiară. Ci mai degrabă, să adopți reguli pragmatice și poate lecții de la specialiști.

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale
Publicat acum 16 minute
Ucraina începe să exporte arme, deși încă e în război cu Rusia
Publicat acum 56 minute
Cum a scăpat România de FMI. Acordul „invizibil” care a ținut economia pe linia de plutire
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Despre Barbu Ștefănescu Delavrancea, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Se aleg vicepreședinții Academiei Române: Nicolae Zamfir, Ioan Dumitrache şi Wilhelm Dancă, printre candidaţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Taxa de pod Fetești–Cernavodă în 2026: Cât costă, cum se plătește și ce amenzi riscă șoferii
Publicat acum 2 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Scânteia...
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Nou atac al Rusiei la granița României: MApN a ridicat avioanele F-16 / Ro-Alert în județul Tulcea
 
