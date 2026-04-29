Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Balanței și se pregătește de un careu cu Jupiter din Rac. Vom încerca să evităm, cu orice preț, conflictele sau neînțelegerile. Însă, vom avea și un soi de negare atunci când, în jurul nostru, sunt probleme de rezolvat.

Horoscop 29 aprilie 2026 Berbec

Mercur se pregătește să iasă din semnul tău, ceea ce înseamnă că vei lua decizii și vei rezolva unele chestiuni administrative pe ultima sută de metri.

Horoscop 29 aprilie 2026 Taur

Te apropii de Luna Plină în casa a șaptea, a relațiilor. Îți vei privi partenerul sau familia cu alți ochi. Unii mult mai suspicioși. Însă nu te lăsa capturat de unele scenarii.

Horoscop 29 aprilie 2026 Gemeni

Este una dintre acele zile în care compromisurile nu îți fac bine. Mai ales acelea referitoare la invitațiile unor cunoscuți. Dacă îți afectează bugetul, le poți refuza.

Horoscop 29 aprilie 2026 Rac

Timpul nu va fi neapărat aliatul tău. Deci nu trebuie să amâni unele proiecte profesionale până în ultimul moment. Nu ai nevoie de nicio criză.

Horoscop 29 aprilie 2026 Leu

Astrologul vă recomandă să încercați să vă înțelegeți cu oamenii dragi. Chiar dacă adevărul doare pe moment, aceștia vor reuși să accepte situația.

Horoscop 29 aprilie 2026 Fecioară

Nu este cazul să te implici prea mult în viețile altora. Adică, să nu le impui propriile principii și valori. Mai degrabă, îți întorci privirea către planurile tale.

Horoscop 29 aprilie 2026 Balanță

Cu Luna în semnul tău, vei avea tendința de a le face pe plac tuturor. Sunt bine aspectate chestiunile legate de locuință, dar fără riscuri prea mari din punct de vedere financiar.

Horoscop 29 aprilie 2026 Scorpion

Colegii au un ritm diferit de al tău. Și vei avea impresia că, din cauza lor, tu stagnezi. Dar, în loc să te superi, mai bine te ocupi de alte proiecte personale.

Horoscop 29 aprilie 2026 Săgetător

Începi ziua cu unele planuri, însă acestea se vor schimba. În acest caz, flexibilitatea este importantă. Și vei conștientiza acea expresie: “tot răul spre bine”.

Horoscop 29 aprilie 2026 Capricorn

S-ar putea să fii mai agitat ca de obicei, pentru unele chestiuni minore. Și să nu te controlezi în discuțiile cu familia. Cei dragi nu vor aprecia tonul tău autoritar.

Horoscop 29 aprilie 2026 Vărsător

O perioadă agitată, cu multe activități mintale, poate chiar superficială. Dar, astfel, nu veți mai consuma timpul cu frici și griji inutile.

Horoscop 29 aprilie 2026 Pești

Astrologul îți recomandă să eviți abordările mistice în situația financiară. Ci mai degrabă, să adopți reguli pragmatice și poate lecții de la specialiști.