Previziuni astrale a doua jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre evenimentele din ultima jumătate a lunii iunie.

A doua jumătate a lunii iunie va fi destul de încărcată. În ultimele trei zile, se vor petrece trei evenimente astrologice marcante. Marte intră în Pești, Mercur retrogradează în Rac și Jupiter își începe tranzitul în Leu. Deci nu ne vom plictisi deloc! Nici pe plan individual, nici internațional!

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va trece în casa a treia. Și dacă mai punem la socoteală și retrogradarea lui Mercur în casa a patra, trebuie să știi că te așteaptă numeroase deplasări și treburi gospodărești. Și bineînțeles, cu destule momente bizare. Așa că va trebui să te înhami cu răbdare și să devii mai flexibil.

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Taur/Ascendent în Taur

Marte mai rămâne în semnul tău până pe 28 iunie. Și s-ar putea să îți aducă o doză serioasă de ambiție și furie. O perioadă bună pentru amenajări, reparații sau noutăți pe plan imobiliar. Retrogradarea lui Mercur îți va aduce unele încurcături pe plan administrativ.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Chiar dacă retrogradarea lui Mercur, propriul guvernator, începe abia pe 29 iunie, tu îi vei simți ecoul încă de pe acum. Cum? Prin unele încurcături din punct de vedere financiar. Dar poți profita de această perioadă pentru a-ți face curaj să înveți sau să îndrăznești să negociezi. La finalul lunii, Marte va intra în semnul tău și te va pregăti de o vacanță de neuitat!

Rac/Ascendent în Rac

Mercur va retrograda în semnul tău exact când și Jupiter te va părăsi. Deci finalul lunii iunie nu va fi unul simplu, ba chiar memorabil. Trecutul se va actualiza, te vei reîntâlni cu oameni, se vor întoarce unele proiecte pe care le considerai rezolvate și te vei lovi de numeroase amânări sau anulări. Însă, vei face față în orice situație!

Leu/Ascendent în Leu

Tu te pregătești de un iulie pe propriul plac! Dar, până atunci vei fi dependent de multe aspecte pe care nu le controlezi. Pe plan profesional, vor exista momente în care te vei strădui să nu îți pierzi cumpătul. Dar îți vei regăsi și motivația pentru a închide capitole care te țin pe loc. Ai nevoie doar de un declic. Și va apărea cu siguranță!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Cei care doresc să își ia concediu, să susțină exapemene sau să călătorească, vor avea parte de numeroase beneficii din partea astrelor. Veți fi foarte sociabili și este posibil să vă reconectați cu oameni din trecut. La finalul lunii, Marte va trece în casa a zecea și va aduce provocări pe plan profesional.

Balanță/Ascendent în Balanță

Trebuie să profiți din plin de a doua jumătate a lunii iunie! Ai numeroase aspecte pe plan profesional. Unele, foarte favorabile. Pot apărea oportunități, schimbări sau discuții cu șefii din care să îți dai seama care este următorul tău pas. Și ține cont că trebuie să te preocupi atât de imaginea ta din societate, cât și de modul în care îți rezolvi problemele.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte rămâne în casa a șaptea până pe 28 iunie. Ceea ce înseamnă că relațiille personale vor fi foarte dinamice. Și unii dintre voi s-ar putea să luați decizii radicale, cum ar fi o despărțire sau trecerea la alt nivel. O perioadă bună pentru evenimente distractive, călătorii sau achiziția/închirierea unui imobil. Mercur retrograd poate aduce unele încurcături, dar le rezolvați.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Jupiter, guvernatorul tău, se pregătește de o schimbare importantă, una care îți va prii din plin. Dar asta se va petrece pe 30 iunie. Până atunci, vei avea deseori senzația că te lupți cu morile de vânt, că nu ai deloc control asupra vieții sau că pierzi prea multe resurse pentru nimic. De fapt, ai nevoie de odihnă și să îți protejezi liniștea.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Mercur va retrograda în casa a șaptea, de unde va ieși Jupiter. Am putea spune că ai nevoie de o altă rutină în cazul relațiilor, în special cele amoroase. Și astrele chiar te ajută să te reconectezi cu partenerul cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Sau să ieși din relația aceea în care stresul primează. Cei singuri trebuie să fie mai deschiși sau curioși.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Programul finalului de lună va fi zăpăcit de-a binelea! Mercur va retrograda în casa a șasea, a muncii. Deci vor apărea greșeli, schimbări neașteptate în calendar, neînțelegeri cu colegii sau șefii, râzgândiri sau anulări. Dar te pregătești de o perioadă importantă din punct de vedere amoros.

Pești/Ascendent în Pești

Dacă ai copii, mai mici sau mai mari, finalul lunii iunie trebuie să devină memorabil! Distracție, călătorii, evenimente plăcute. Și nu aștepta să pice din cer, ci fă tot posibilul să creezi tu oportunități în acest sens. Ferește-te de speculații sau înțelegeri dubioase din punct de vedere financiar.