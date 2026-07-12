Horoscop săptămânal. Lună Nouă în Rac. Daniela Simulescu, previziuni 13-19 iulie 2026

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna debutează cu faimoasa conjuncție între Mercur retrograd-Soare din semnul Racului. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, vă recomandăm să nu vă aglomerați deloc programul pentru că nu vă veți putea ține deloc de toate sarcinile. Iar nerăbdarea va fi inamicul nostru principal.

Iar marți, se va petrece și Luna Nouă în semnul Racului. Un eveniment astrologic menit să ne întoarcă atenția spre “acasă-ul” interior.

La finalul săptămânii, Marte din Gemeni va face un sextil cu Saturn din Berbec. Îi ajută pe cei care vor să frâneze unele proiecte.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Berbec

După Neptun, și Saturn se pregătește să retrogradeze în semnul tău. Ritmul vieții va fi mai lent, mult mai potrivit pentru această etapă. Suprasolicitarea nu este recomandată. Pe niciun plan. În plus, îți recomandăm să ai mai multă grijă de sănătatea ta, fizică sau mintală.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Taur

În primul rând, sunt foarte multe riscuri legate de tehnologie sau de călătorii. Când îți este lumea mai dragă, atunci apare o încurcătură. După care, trebuie să te ferești de cheltuielile impulsive. O perioadă bună pentru înfrumusețarea locuinței.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, este retrograd și face o conjuncție cu Soarele. Cum se poate traduce asta? Că s-ar putea să apară probleme noi pe plan financiar, dar și să găsești soluții neobișnuite la cele mai vechi. O perioadă nemaipomenită pentru studiu și călătorii.

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Horoscop 13-19 iulie 2026 Rac

Conjuncția Mercur retrograd-Soare poate predispune la tot soiul de amânări sau blocaje. În plus, pot apărea momente de neatenție sau frici pe care le-ai tot controlat până acum. Negocierile sunt mai dure. Dar Luna Nouă din semnul tău îți întoarce atenția asupra propriei persoane. Poți face o schimbare legată de înfâțișare sau în garderobă.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Leu

Nu va fi neapărat săptămâna ta preferată! Pentru că nu vei avea controlul absolut și pentru că vei avea senzația că trecutul nu îți dă pace. În plus, vei fi mai retras ca de obicei. Dar, poate că este cazul să te preocupi și de introspecție, de încheierea unor etape care nu îți mai aduc nimic bun.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Fecioară

Va trebui să înveți să îți ajustezi așteptările, să te adaptezi la realitatea curentă și să nu faci/crezi promisiuni. Este preferabil să fii luat prin surprindere într-un mod plăcut decât să îți faci speranțe și să rămâi dezamăgit. Multe dintre planurile cu apropiații pot suferi modificări.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Balanță

La serviciu, ai nevoie de confirmări sau dovezi pentru treburile care ți se cer. Vei avea tendința de a-ți idealiza șefii sau colegii, însă recomandabil ar fi să nu îi pui pe un piedestal. În discuțiile cu partenerul/familia, va fi nevoie de compromisuri.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Scorpion

O perioadă foarte bună pe plan profesional! Este cazul să preiei inițiativa și să stai departe de victimizare. Documentele îți pot da câteva bătăi de cap, însă vei găsi soluții de fiecare dată. Organizarea (evenimente, mutări, vacanțe) nu va fi atât de simplă ca altădată.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Săgetător

Stai departe de tot ce sună prea bine pentru a fi adevărat. Citește cu atenție termenii și condițiile, analizează clauzele și sfătuiește-te cu persoane avizate. Pentru unii dintre voi, este cazul să vă creați noi obiective și să începeți să căutați aliați.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Capricorn

Tu și partenerul/familia nu vă sincronizați. Nu o faceți intenționat, ci pur și simplu, viața vă ia prin surprindere. Deci este nevoie de efort pentru a vă întâlni. La serviciu, când simți că nu mai poți, păi nu mai poți.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Vărsător

Programul de la locul de muncă suferă modificări prea des. Și toată această tevatură te obosește și îți fură motivația pentru unele proiecte. Stai departe de discuțiile tendențioase și bârfele de la locul de muncă. Una spui și alte se înțelege.

Horoscop 13-19 iulie 2026 Pești

Nici măcar o vacanță nu te poate ajuta să te relaxezi cu adevărat! Poate și pentru că tot apar evenimente neprevăzute când tu vrei liniște și predictibilitate. Volumul de muncă va fi serios.