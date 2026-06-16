Mercur retrograd bate la ușă. Daniela Simulescu: aceste zodii vor resimți efectele

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Pe 29 iunie, Mercur își va începe retrogradarea în semnul Racului, a doua din 2026. Care va dura până pe 24 iulie. Despre Mercur știm că se ocupă de comunicare, procesele cognitive, tranzacții,...

Pe 29 iunie, Mercur își va începe retrogradarea în semnul Racului, a doua din 2026. Care va dura până pe 24 iulie. Despre Mercur știm că se ocupă de comunicare, procesele cognitive, tranzacții, telecomunicații, tehnologie și drumuri. Arhetipul Racului, un semn de apă, se referă la familie, locuință, cazare, familie, emoții, nostalgie, relații cu publicul.

Atunci când intră în mișcare retrogradă – adică pare să se deplaseze înapoi pe orbita sa – aceste domenii vor avea parte de (re)actualizări. În perioada mai sus menționată trebuie să acordăm mai multă atenție detaliilor. Încurcăturile sunt frecvente, dar pot apărea și oportunități neașteptate de a corecta greșeli de care nu știam.

Rac/Ascendent în Rac

Această retrogradarea a lui Mercur te vizează. Însă, nu trebuie să te gândești neapărat la ce este mai rău. Sau să devii mai prăpăstios. În afară de posibilele amânări, anulări, probleme administrative, vei avea ocazia să îți dai seama ce funcționează sau nu cu adevărat în viața ta. Te vei reîntâlni cu unii oameni tocmai pentru a-ți reaminti cum erai la un moment dat. Vor fi probleme de comunicare pentru a învăța că suntem diferiți. Și revelația principală va fi aceea că greșim cu toții. Și că dacă nu ne panicăm, totul are o rezolvare.

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Scorpion/Ascendent în Scorpion

Dacă urmează o mutare sau o achiziție pe plan imobiliar, aceată retrogradare s-ar putea să îți facă vara una de neuitat. În mod ironic, am putea spune. Pentru că nimic nu va fi simplu. Și nu doar în chestiunile amintite mai devreme. Ci și atunci când vei călători în vacanță sau în scop profesional. Oricât de mult ai încerca să controlezi totul, vor fi momente bizare. Mercur va retrograda în casa a noua, deci urmează și multiple lecții de viață.

Pești/Ascendent în Pești

Mercur va retrograda în casa a cincea. Și va aduce tot felul de încurcături pe plan amoros, în chestiunile legate de copii sau în activitățile creative. Însă, această retrogradare va avea și un alt rol. Acela de a te face mai conștient de ce îți place sau nu. Că, în tumultul actual, sigur nu te-ai mai întrebat ce mâncare, muzică, evenimente preferi. Iar viața are nevoie și de distracție și pasiune din când în când.