Virgil Ianțu îl taxează pe Dan Negru în ziua în care a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei / video

Virgil Ianțu / FOTO: captură video Buletin de Timișoara

Virgil Ianțu a făcut o declarație cu tentă ironică în timpul ședinței festive a Consiliului Local Timișoara, desfășurată luni cu ocazia Zilei Orașului. Prezentatorul TV, care a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei, a spus o replică interpretată de mulți drept o aluzie la Dan Negru.

Pe 23 iulie, Primăria Timișoara a anunțat că primarul Dominic Fritz va înainta Consiliului Local propunerea de acordare a titlului de Cetățean de Onoare pentru șase personalități. Lista i-a inclus pe Înaltpreasfințitul Ioan Selejan, Vladimir Tismăneanu, Brîndușa Armanca, Laila Onu, Virgil Ianțu și Elisabeta Moldovan.

La scurt timp după anunțul administrației locale, grupul consilierilor locali ai PNL Timiș a prezentat propria listă de propuneri pentru aceeași distincție, notează Buletin de Timișoara. Liberalii i-au nominalizat pe Dan Negru și Cristian Chivu. Președintele interimar al PNL Timiș, Marilen Pirtea, a explicat că cei doi au contribuit la promovarea imaginii Banatului și a Timișoarei atât în România, cât și în străinătate.

Dan Negru a anunțat că nu dorește distincția

După apariția propunerii formulate de PNL, Dan Negru a publicat un mesaj pe Facebook în care a precizat că nu își dorește titlul.

„Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. Mâine prezint Festivalul Medieval de la Sighișoara, de luni mă întorc la mare la Nibiru , mulțumesc că ieri am fost din nou lideri de audiență cu Jocul cuvintelor. Astea sunt bucuriile mele. Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că, răsplata prin insigne e insignifiantă. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris prezentatorul TV.

Mesajul a fost interpretat drept un refuz al unei eventuale nominalizări venite din partea PNL.

Virgil Ianțu, replică în timpul ceremoniei

În cadrul ceremoniei organizate de Ziua Timișoarei, Virgil Ianțu a urcat pe scenă pentru a primi titlul de Cetățean de Onoare. În discursul său a făcut o afirmație care a stârnit reacții.

„Eu măcar am calitatea să refuz. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a spus Virgil Ianțu.

Declarația a fost interpretată ca o aluzie la Dan Negru. Interpretarea vine în contextul în care prezentatorul a anunțat public că nu acceptă această distincție, deși Primăria Timișoara nu a comunicat că numele său s-ar fi aflat pe lista oficială înaintată de primarul Dominic Fritz către Consiliul Local.