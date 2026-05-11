DCNews Stiri Dua Lipa dă în judecată Samsung și cere despăgubiri uriașe
Data publicării: 11 Mai 2026

Dua Lipa dă în judecată Samsung și cere despăgubiri uriașe
Autor: Tiberiu Vasile

Dua Lipa dă în judecată Samsung și cere despăgubiri uriașe Sursa Foto: Facebook Dua Lipa

Dua Lipa a dat în judecată Samsung Electronics și cere despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari, acuzând compania că i-a folosit imaginea fără acord.

Vedeta pop britanică Dua Lipa a intentat un proces împotriva Samsung Electronics, de la care solicită despăgubiri de cel puţin 15 milioane de dolari, acuzând gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei că i-a folosit imaginea fără permisiunea sa cu scopul de a-şi comercializa televizoarele, informează Reuters.

Compania părea că beneficia de o 'recomandare' a produselor lor din partea artistei

Avocaţii acuzării susţin că Samsung a folosit o imagine protejată prin copywright a vedetei pop pe partea din faţă a cutiilor de carton care conţineau televizoare destinate vânzării cu amănuntul, permiţând companiei să beneficieze de ceea ce părea a fi o recomandare a produsului din partea cântăreţei.

Imaginea care se presupune că a fost utilizată pe cutiile de televizoare se intitulează "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024", iar Dua Lipa este proprietara tuturor drepturilor, titlurilor şi intereselor asupra imaginii, se arată în proces. Procesul a fost intentat vineri la Tribunalul Federal din California.

Un purtător de cuvânt al Samsung Electronics a refuzat să comenteze această situaţie, afirmând că nu poate face declaraţii cu privire la un litigiu aflat în curs de desfăşurare, în timp ce avocaţii cântăreţei Dua Lipa nu au răspuns deocamdată la solicitările transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.

Dua Lipa a acuzat Samsung și de încălcarea drepturilor sale de publicitate

Pe lângă încălcarea drepturilor de autor şi de marcă înregistrată, Dua Lipa a acuzat Samsung Electronics de încălcarea drepturilor sale de publicitate.

Avocaţii ei au ataşat la dosar o serie de capturi de ecran ale conţinuturilor şi comentariilor de pe reţelele de socializare, care susţineau că imaginea vedetei pop de pe faţa cutiilor i-a determinat pe potenţialii clienţi să cumpere produsul.

Una dintre aceste capturi de ecran arată un fan care comentează că ar cumpăra televizorul "doar pentru că Dua apare pe el".

Dua Lipa, interpreta piesei "Levitating", a aflat despre presupusa încălcare a drepturilor de către Samsung în iunie anul trecut şi i-a cerut companiei Samsung să înceteze utilizarea imaginii sale, însă producătorul de electronice a refuzat în repetate rânduri să facă acest lucru, au declarat avocaţii cântăreţei.

Presupusa utilizare neautorizată de către Samsung a imaginii lui Dua Lipa "a cauzat şi continuă să cauzeze diluarea" identităţii de marcă şi a reputaţiei comerciale a vedetei pop "prin transmiterea în mod fals către publicul consumator a mesajului că ea ar aproba şi ar susţine" produsele în cauză, au adăugat aceştia, conform Agerpres. 

