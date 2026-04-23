Europa depinde tot mai mult de SpaceX: Crește influența lui Elon Musk

Evaluarea uriașă pregătită pentru SpaceX și interesul pentru listarea companiei readuc în prim-plan o realitate incomodă. Europa depinde tot mai mult de SpaceX, iar influența lui Elon Musk crește. Ceea ce în Statele Unite va fi prezentat ca o victorie a tehnologiei și antreprenoriatului ar trebui, din perspectiva europeană, să fie citit diferit. Nu ca un succes îndepărtat, ci ca un moment care marchează o pierdere treptată de control în domeniul spațial.

În cifre, diferența este deja greu de ignorat. Compania fondată de Elon Musk a bifat anul trecut aproximativ 170 de lansări. Europa a reușit doar opt. Iar lucrurile nu par să se echilibreze prea curând. Odată cu atragerea de capital masiv și extinderea agresivă, SpaceX va căuta noi piețe. Europa, cu infrastructura sa satelitară învechită și nevoia urgentă de investiții, devine o țintă aproape inevitabilă.

Crește influența lui Elon Musk în lipsa alternativelor

La nivel politic, discursul este altul. Liderii europeni vorbesc despre independență și „autonomie strategică”. În practică însă, problema nu este că Europa cumpără servicii de lansare sau comunicații. Problema reală este că nu are o alternativă solidă.

ArianeGroup, responsabilă pentru racheta Ariane 6, funcționează cu mii de angajați și subvenții consistente. Cu toate acestea, capacitatea sa rămâne limitată. Diferența față de performanța americană este uriașă: câteva zeci de tone lansate într-un an, comparativ cu mii în cazul SpaceX.

Situația se repetă și la nivel de proiecte. Programul european de sateliți IRIS2 a devenit mai scump decât estimările inițiale, cu livrare întârziată și fără o competiție reală în atribuirea contractelor. În paralel, deciziile industriale sunt influențate politic, nu neapărat de eficiență sau performanță.

Obiective care se bat cap în cap

Europa încearcă să atingă simultan trei lucruri: suveranitate, performanță de top și protejarea locurilor de muncă. În teorie sună bine. În realitate, aceste obiective intră în conflict.

Regulile de tip „retur geografic” obligă ca banii investiți de state să se întoarcă în propriile industrii. Asta înseamnă că proiectele nu sunt atribuite celor mai capabili, ci celor care trebuie să primească contracte. Rezultatul este un sistem rigid, în care eficiența pierde teren în fața compromisurilor politice.

Un cerc vicios greu de spart

Dependenta se construiește în timp. Europa nu dezvoltă lansatoare reutilizabile pentru că nu are suficienți sateliți competitivi. Nu dezvoltă sateliți pentru că lansările sunt scumpe. Iar lansările rămân scumpe pentru că nu există reutilizare.

În același timp, rețeaua Starlink a SpaceX a ajuns la mii de sateliți activi și generează fluxul financiar necesar pentru a susține inovația. Diferența de ritm devine din ce în ce mai greu de recuperat.

Un experiment realizat de Financial Times, în care participanții au simulat decizii reale ale guvernelor și companiilor, a arătat același rezultat de fiecare dată. Alegerea furnizorului american era logică la nivel individual. Însă, puse cap la cap, aceste decizii au dus la o dependență colectivă pe care nimeni nu și-ar fi dorit-o explicit.

Musk și în alte industrii

Fenomenul nu este izolat. În cloud, giganți precum Amazon, Google și Microsoft acoperă cea mai mare parte din nevoile europene. În paralel, infrastructura spațială devine esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și a comunicațiilor.



Când baza tehnologică aparține altora, ideea de suveranitate riscă să rămână doar la nivel declarativ.

Listarea SpaceX nu face decât să accelereze această tendință. Problema exista deja. Acum devine mai vizibilă și mai greu de ignorat.

Europa încă are opțiuni, dar timpul nu mai este un aliat. Fără schimbări reale în modul de finanțare și atribuire a proiectelor, decalajul va continua să crească. Iar fiecare lansare reușită a unei rachete Falcon 9 nu face decât să sublinieze acest lucru, scrie Financial Times.

