€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri România ar putea adăuga până la 40 miliarde € la PIB prin transformarea industriei IT - studiu
Data publicării: 17 Mai 2026

România ar putea adăuga până la 40 miliarde € la PIB prin transformarea industriei IT - studiu
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu bani, euro Bancnote euro. Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

România ar putea înregistra o creștere a PIB-ului de până la 40 miliarde de euro și peste 295.000 de locuri de muncă indirecte, dacă accelerează tranziția industriei IT către inovare.

România ar putea avea un Produs Intern Brut (PIB) în creştere cu până la 40 miliarde de euro, peste 295.000 de locuri de muncă indirecte şi aproximativ 88 miliarde de euro venituri fiscale suplimentare pe termen lung, dacă accelerează tranziţia industriei IT către inovare, produse proprii şi proprietate intelectuală, arată datele incluse în ce mai recent studiu întocmit de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).

Estimările sunt la un nivel comparabil cu Polonia, însă chiar şi într-un scenariu mai conservator, apropiat de evoluţia sectorului IT din Cehia, sectorul IT autohton ar putea adăuga aproximativ şase miliarde de euro la PIB şi ar crea mai mult de 45.000 de locuri de muncă indirecte.

Investiţiile private în cercetare şi dezvoltare rămân la aproximativ 0,3% din PIB, printre cele mai reduse niveluri din UE

Conform studiului "Stimularea tranziţiei spre inovaţie în industria IT&C din România", realizat de Implement Consulting Group pentru ANIS, şi lansat în deschiderea ediţiei de anul acesta al ANIS International Summit de la Bucureşti, în prezent industria de profil generează circa 8% din valoarea adăugată naţională, produce anual aproximativ 24 miliarde de euro cifră de afaceri, în timp ce exporturile digitale reprezintă aproape 45% din totalul segmentului destinat serviciilor.

În opinia specialiştilor, fără accelerarea investiţiilor în inovare şi în produse proprii, ritmul de creştere al industriei ar putea încetini de la aproximativ 17% pe an, în perioada 2021-2023, la doar 2% anual, pe fondul îngustării marjelor, deficitului de competenţe şi competiţiei regionale, în contextul global al adopţiei accelerate a Inteligenţei Artificiale (AI).

Datele cercetării de specialitate relevă faptul că investiţiile private în cercetare şi dezvoltare (R&D) rămân la aproximativ 0,3% din PIB, printre cele mai reduse niveluri din Uniunea Europeană (UE), accesul la finanţare pentru prototipuri şi validare timpurie este limitat, dezvoltarea şi protejarea proprietăţii intelectuale rămân lente şi dificil de scalat, iar colaborarea dintre corporaţii, start-up-uri şi mediul academic este sub nivelul altor economii din Europa Centrală şi de Est (ECE). În acelaşi timp, adopţia digitală în IMM-uri continuă să fie sub media europeană.

Fereastra de oportunitate pentru această tranziţie există, dar nu va rămâne deschisă mult timp

"Avantajul competitiv al României nu va mai fi definit de costul dezvoltării software, ci de capacitatea de a genera produse, proprietate intelectuală şi companii care scalează global. Datele evidenţiază faptul că fereastra de oportunitate pentru această tranziţie există, dar nu va rămâne deschisă mult timp. Pentru ca această schimbare să accelereze, România are nevoie de un cadru predictibil şi funcţional pentru inovare, de la mecanisme fiscale şi finanţare pentru R&D până la reglementări mai agile şi colaborare reală între industrie, administraţie şi mediul academic", explică Corina Vasile, directoare executivă a ANIS.

Studiul conţine şi o foaie de parcurs etapizată, construită pe exemple din economii comparabile.

Astfel, într-o primă etapă, accentul ar putea fi pus pe stimularea dezvoltării de produse şi proprietate intelectuală, prin granturi "proof-of-concept", mecanisme accelerate de protejare a IP, infrastructură comună pentru AI şi Internet of Things (IoT), şi instrumente fiscale mai accesibile pentru R&D.

Etapa a doua ar putea viza scalarea şi competitivitatea internaţională prin extinderea accesului la capital de creştere, stimularea cererii de inovare prin achiziţii publice orientate spre tehnologie şi consolidarea poziţionării României ca hub regional de inovare.

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii este organizaţia reprezentativă a industriei de IT din România, cu peste 130 de companii-membre, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Topul celor mai doriți angajatori din România în 2026. Cine domină preferințele candidaților și ce așteptări au românii de la locul de muncă
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
pib
it
investitii
inovatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 18-24 mai 2026
Publicat acum 27 minute
Unde va avea loc Eurovision 2027 în Bulgaria? Un oraș popular printre români vrea să fie gazdă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Alexandra Căpitănescu, emoționată pe Aeroportul Otopeni la revenirea în România de la Eurovision 2026: „Suntem câștigătorii inimilor”
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Compania românească care a reușit: își vinde produsele multor armate NATO. Vedeta - autovehiculul blindat VLAH
Publicat acum 1 ora si 23 minute
România ar putea adăuga până la 40 miliarde € la PIB prin transformarea industriei IT - studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 10 ore si 5 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close