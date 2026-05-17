Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte

Victoria a revenit Bulgariei, reprezentată de Dara cu piesa „Bangaranga” (516 puncte), în timp ce Israelul a ocupat poziția a doua. Rezultatul excepțional al României se datorează în special votului masiv din partea publicului european, care a răsturnat spectaculos clasamentul stabilit inițial de juriile de specialitate.

După prima parte a galei, dedicată notelor acordate de juriile naționale, România ocupa doar locul 13, cu un total modest de 64 de puncte. În această etapă, cel mai generos sprijin a venit din partea juriului din Luxemburg, care a acordat României punctajul maxim de 12 puncte.

Votul "popular"

Răsturnarea majoră de situație a avut loc în momentul anunțării rezultatelor de la televot. Telespectatorii din întreaga Europă au oferit Alexandrei Căpitănescu 232 de puncte, adică unul dintre cele mai mari punctaje ale serii din această secțiune. Tradițional, țările cu comunități mari de români, precum Italia, Spania, Marea Britanie, dar și vecinii din Republica Moldova, au mobilizat cele mai multe voturi prin SMS și aplicație și au propulsat piesa „Choke Me” direct pe podium. Aceste țări au oferit României 12 puncte.

10 puncte au venit din Germania, Portugalia și Marea Britanie.

8 puncte a primit România din Franța, Belgia, Austria, Cipru, Israel.

7 puncte au venit Ucraina, Grecia și Irlanda.

Concursul Eurovision utilizează un mecanism de punctare dublu, conceput pentru a echilibra preferințele experților din industrie cu opțiunile publicului larg. Regulamentul împarte decizia în mod egal, proporția fiind de 50% juriu și 50% televot.

Juriile de specialitate: Fiecare țară participantă își numește un juriu format din cinci profesioniști din domeniul muzical. Aceștia evaluează prestațiile artiștilor în timpul repetiției generale din seara precedentă finalei televizate. Topul stabilit de acești experți se traduce în puncte fixe: 12 puncte pentru piesa favorită, 10 puncte pentru locul doi, iar apoi de la 8 până la 1 punct pentru restul melodiilor din top 10.

Televotul publicului: Telespectatorii din fiecare țară pot vota prin telefon, SMS sau prin aplicația oficială a concursului, având dreptul la maximum 10 voturi de pe același număr. Preferințele publicului dintr-o anumită țară se convertesc în mod identic în setul clasic de puncte (12, 10, 8-1). Românii din țară nu își pot vota propriul reprezentant.

Anunțarea rezultatelor: Purtătorii de cuvânt ai fiecărei țări prezintă pe rând notele juriului profesional. Ulterior, organizatorii adună toate punctele de la public obținute de un artist la nivel internațional într-o singură sumă globală. Această sumă se adaugă direct la scorul juriului, generând adesea modificări radicale în clasamentul final.