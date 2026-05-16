Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a lovit un autobuz în Bangkok, Thailanda, provocând un incendiu

Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte 25 au fost rănite sâmbătă, după ce un tren a intrat în coliziune cu un autobuz de transport public în Bangkok. Incidentul a declanșat un incendiu, conform salvatorilor și poliției, citați de Reuters.

Intervenție de urgență a pompierilor și echipelor de salvare

Echipe de pompieri şi de salvare au fost trimise la faţa locului, în contextul în care flăcările au cuprins autobuzul şi mașinile din apropiere, au afirmat acestea, subliniind că respectiva coliziune a implicat trenul, autobuzul, maşini şi motociclete.

Echipele de salvare încearcă să evacueze victimele rănite, iar pompierii încearcă să stingă incendiul, potrivit oficialilor citaţi.

Anchetă la Bangkok pentru a se stabili cauzele accidentului

Incendiul a fost adus sub control în prezent, salvatorii făcând eforturi de a răci zona şi de a continua căutarea unor eventuale victime, au mai precizat aceştia. A fost declanşată o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.