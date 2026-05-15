DCNews Stiri Decizie definitivă pentru Babele și Sfinxul. Procesul care a împărțit două județe timp de zeci de ani s-a încheiat
Data publicării: 15 Mai 2026

Decizie definitivă pentru Babele și Sfinxul. Procesul care a împărțit două județe timp de zeci de ani s-a încheiat
Autor: Loredana Iriciuc

Decizie definitivă pentru Babele și Sfinxul. Procesul care a împărțit două județe timp de zeci de ani s-a încheiat / FOTO: colaj poze Facebook @Corneliu Ștefan
Babele și Sfinxul sunt imagini simbol ale Munților Bucegi, locuri încărcate de legende, fotografiate de generații întregi și transformate în repere ale turismului românesc. În spatele acestor formațiuni naturale cunoscute în toată țara s-a purtat însă, ani la rând, un conflict juridic complicat, care a pus față în față județele Dâmbovița și Prahova.

După mai bine de două decenii de procese, revendicări și dispute administrative, cazul a ajuns la final. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat că instanța a respins definitiv recursul formulat în dosarul privind apartenența administrativ teritorială a zonei Babele și Sfinxul.

„S-a făcut dreptate pentru județul #Dâmbovița! Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul”, a scris Corneliu Ștefan pe pagina de Facebook și susține că hotărârea instanței confirmă ceea ce autoritățile din Dâmbovița au afirmat constant în ultimii ani.

„Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru”.

Conflictul dintre cele două administrații locale a avut implicații importante, atât la nivel simbolic, cât și economic. Zona Bucegilor reprezintă unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice din România, iar delimitarea administrativă influențează investițiile, taxele, administrarea infrastructurii și proiectele de dezvoltare turistică.

Procesul care a durat zeci de ani și a trecut prin mai multe instanțe

În mesajul său, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a prezentat și cronologia conflictului juridic dintre cele două părți.

„Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele–Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița”, scrie șeful CJ Dâmbovița.

Potrivit explicațiilor oferite de Corneliu Ștefan, disputa a început la finalul anilor ’90.

„Cum s-a ajuns aici:

  • 1999–2000 – Bușteni inițiază intabularea Babelor și Sfinxului, contestată de județul Dâmbovița;
  • 2001 – Consiliul Județean Dâmbovița deschide prima acțiune în instanță împotriva Prahovei;
  • 2015 – Este deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre UAT Moroeni și UAT Bușteni”.

Hotărârile instanțelor care au schimbat definitiv disputa dintre Dâmbovița și Prahova

Procesul a trecut prin mai multe etape juridice și prin instanțe diferite din țară.

Corneliu Ștefan amintește principalele momente ale dosarului:

  • „2021 – Tribunalul Vâlcea stabilește că Babele, Sfinxul și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița;
  • 2022 – Curtea de Apel Pitești confirmă hotărârea și respinge recursul;
  • 2025 – Tribunalul Dâmbovița respinge cererile formulate de UAT Bușteni privind anularea delimitării și revendicarea proprietății asupra zonei Babele–Sfinxul;
  • 2026 – Curtea de Apel Ploiești respinge definitiv recursul și menține hotărârea Tribunalului Dâmbovița”.

Decizia Curții de Apel Ploiești închide astfel definitiv unul dintre cele mai cunoscute litigii administrative legate de patrimoniul natural din România.

„Nu este doar o decizie juridică”. Miza simbolică uriașă a verdictului

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița”, completează Corneliu Ștefan.

Babele și Sfinxul atrag anual zeci de mii de turiști români și străini. Zona are un impact economic important pentru dezvoltarea turismului montan, a serviciilor și a infrastructurii din regiune.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a transmis și un mesaj de mulțumire pentru cei care au lucrat în dosar.

„Le mulțumesc tuturor celor care au susținut această cauză cu seriozitate și profesionalism: echipelor juridice, instituțiilor implicate și tuturor dâmbovițenilor care au crezut în acest drept legitim”.

Planurile pentru zona Peștera, Padina după decizia definitivă

Corneliu Ștefan vorbește și despre viitorul zonei montane și despre investițiile pe care administrația județeană intenționează să le continue:

„Consiliul Județean Dâmbovița va continua să protejeze și să dezvolte responsabil zona montană Peștera–Padina, prin investiții în infrastructură, turism și servicii moderne”.

În ultimii ani, zona Peștera și Padina a devenit una dintre principalele direcții de dezvoltare turistică din județul Dâmbovița, cu proiecte legate de infrastructură rutieră, transport pe cablu și facilități turistice.

„Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect și dragoste pentru Dâmbovița”, conchide Corneliu Ștefan.

