DCNews Stiri Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Autor: Anca Murgoci

Răzvan Dumitrescu
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a vorbit la DC News despre absența senatorului USR Ștefan Pălărie de la emisiunea „Ce se întâmplă”, deși invitația fusese confirmată anterior.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a explicat că, într-o emisiune în direct, există o rigoare care trebuie respectată, mai ales atunci când este programat un singur invitat.

Ziaristul a transmis că pe viitor va aborda o altă strategie editorială. De asemenea, a spus pe cine va invita joia viitoare, în cadrul emisiunii Ce se întâmplă. Nu a dat numele, dar a zis că nu va mai fi un politician!

„Cu domnul senator USR Ștefan Pălărie am avut atâtea dialoguri foarte corecte aici, în platoul DC News. Invitația era confirmată de câteva zile, reconfirmată aseară. Mă rog, ok. Nu-i port pică. N-am o problemă. Ora e oră. Emisiunea în direct e emisiune în direct.

Disciplina de redacție, și nu numai, și cea guvernamentală sau parlamentară, înseamnă disciplină și există această rigoare la un moment dat. Mai ales că ești și singurul invitat. Nu e o dezbatere cu șase sau șapte invitați. Eram absolut datori să explicăm toată întâmplarea telespectatorilor DC News. Și atunci, ce să le spunem? Asta e situația și le mulțumim pentru atenție. Pe data viitoare. Să sperăm că data viitoare... dar mi-am luat măsuri de prevedere. Data viitoare nu va fi politician în studio, ci va fi un om care va veni cu o tolbă de documente. Rămâneți cu noi”, a zis Răzvan Dumitrescu la DC News.

Rămâneți alături de noi! Veți afla, în zilele ce urmează, cine va veni la emisiune.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic" 

