DCNews Stiri ”Degeaba se joacă. Există o singură soluție” spune Traian Băsescu: Coliția asta, dacă e moartă, să reînvie!
Data publicării: 13 Mai 2026

”Degeaba se joacă. Există o singură soluție” spune Traian Băsescu: Coliția asta, dacă e moartă, să reînvie!
Autor: Roxana Neagu

traian basescu foto Facebook Traian Băsescu

Traian Băsescu consideră că există o singură soluție care ar scoate România din criză politică. 

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că ”ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează. (...) Deci, acum avem rezultatul la ce s-a întâmplat. Sigur, nu poţi să faci alegeri anticipate. Îţi trebuie o soluţie. Soluţia nu este. Deci, degeaba se joacă. Există o singură soluţie: reluarea funcţionării coaliţiei. A acestei coaliţii! Dacă e moartă, trebuie reînviată. Sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice, avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde până în august trebuie încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem şanse să pierdem banii pentru armată la sfârşitul lui mai şi banii din PNRR în august. Şi să pierdem aşa frumos vreo 20 de miliarde” avertizat Traian Băsescu, la TVR Info. 

Fostul președinte a subliniat că o soluţie simplă pentru rezolvarea acestei probleme ar fi nominalizarea de către liberali a unui alt premier, dar nu "un liberal pesedist".

"Dacă vor să rezolve problemele ţării, ar trebui simplu să spună: 'avem un protocol, voi liberalii aveţi premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizaţi premier'. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal” consideră Traian Băsescu.

”Îţi vine să-ţi faci cruce”

”V-am spus părerea mea, trebuie un liberal, liberal, dar să nu mai stea, pentru că am auzit ce a spus preşedintele Dan: nu poate să cheme partidele la consultări joi şi vineri pentru că doi preşedinţi nu sunt în Bucureşti. Îţi vine să-ţi faci cruce. Pur şi simplu îi trimiţi convocarea, vine bine, nu vine, nu vine. Nu-i singur în partidul ăla. Trebuie să aibă adjuncţi, vicepreşedinţi. Deci nu se poate, când eşti într-o urgenţă”, a adăugat fostul președinte.

