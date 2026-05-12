Un urs a fost fugărit cu lopata în Vâlcea. Jandarmeria, avertisment pentru populaţie
Data publicării: 12 Mai 2026

Un urs a fost fugărit cu lopata în Vâlcea. Jandarmeria, avertisment pentru populaţie
Autor: Tiberiu Vasile

un-barabat-a-fost-atacat-de-urs_08575100 Uurs / Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Jandarmii din Vâlcea avertizează populaţia să nu se apropie şi să nu încerce să alunge animalele sălbatice, după ce un bărbat din Călimăneşti a fugărit un urs şi a încercat să-l lovească cu o lopată.

Jandarmii vâlceni fac apel la populaţie să evite să se apropie sau să alunge animalele sălbatice în cazul în care acestea le ies în cale, după ce în urmă cu câteva zile un urs s-a apropiat de o gospodărie din Călimăneşti, iar proprietarii acesteia au încercat să-l îndepărteze singuri.

Potrivit reprezentanţilor Jandarmeriei Vâlcea, oamenii au anunţat prezenţa ursului prin 112, însă nu au mai aşteptat ca echipajele de intervenţie să ajungă în zonă şi s-au apropiat foarte mult de animal, incidentul fiind filmat cu telefonul mobil de unul dintre cei prezenţi la faţa locului

Pe imagini se vede cum un bărbat fugăreşte animalul şi încearcă să-l lovească cu o lopată.

Urmărirea lui putea putea provoca un atac

"Deşi ursul încerca să fugă şi să se îndepărteze de zonă, urmărirea lui putea putea provoca un atac. Bărbatul s-a apropiat la doar câţiva metri de urs şi a încercat să-l lovească cu lopata. În astfel de situaţii, comportamentul animalului se poate schimba într-o fracţiune de secundă", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea, George Tacăle.

Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube, însă jandarmii avertizează că astfel de situaţii pot fi extrem de periculoase şi recomandă populaţiei să nu procedeze la fel dacă întâlnesc animale sălbatice.

"Dacă observaţi un urs în apropierea locuinţei, păstraţi distanţa! Nu vă apropiaţi, nu încercaţi să loviţi animalul, adăpostiţi-vă într-un loc sigur şi apelaţi imediat numărul unic de urgenţă 112. Într-o astfel de situaţie, curajul nu înseamnă să te apropii de urs. Curajul înseamnă să iei decizia corectă", a adăugat reprezentantul IJJ Vâlcea.

În ultimele zile, în Vâlcea au fost primite mai multe apeluri care semnalau prezenţa urşilor în apropierea zonelor locuite, ultimul incident mai grav fiind săptămâna trecută, în comuna Boişoara, când un urs a atacat şi ucis un viţel pe o păşune unde se afla cu animalele la păscut şi un localnic, care a scăpat însă nevătămat după ce câinii care-l însoţeau au alungat animalul sălbatic în pădure, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Alertă în Dâmbovița după apariția unui urs într-o localitate. A fost emis mesaj RO-ALERT
 

