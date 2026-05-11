Alertă în Sibiu: Copil de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Zeci de polițiști și jandarmi participă la căutări

Zeci de poliţişti, jandarmi, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, salvamontişti, precum şi voluntari, împreună cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, desfăşoară, luni seara, o amplă acţiune de căutare a unui minor în vârstă de cinci ani, dat dispărut în cursul după-amiezei în localitatea Sebeşu de Jos, comuna Turnu Roşu.

"La acţiuni participă poliţişti de ordine publică, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, echipe canine specializate din cadrul Serviciului Criminalistic, precum şi echipe din cadrul Centrului Chinologic Sibiu. În sprijinul acestora intervin cadre ale I.S.U. Sibiu, jandarmi din cadrul I.J.J. Sibiu, echipe Salvamont, un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, precum şi voluntari", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Dronele cu termoviziune sunt folosite în căutare

În acţiunea de căutare sunt folosite şi drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeşu de Jos este situată într-o zonă cu păduri şi terenuri greu accesibile.

"La data de 11.05.2026, lucrătorii din cadrul Poliţiei Oraşului Tălmaciu au fost sesizaţi de către numitul Zestrea Toma despre faptul că fiul său minor, ZERESTEA TOMA - ALEXANDRU, în vârstă de 5 ani, a plecat din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, zona Rusca, într-o direcţie necunoscută şi nu a mai revenit. Semnalmente: Înălţime 100 cm, păr şaten, scurt. Obiecte vestimentare: Bluza albastră, pantaloni sport gri, pantofi sport albaştri cu scai. Semne particulare: Nu prezintă", a anunţat IPJ Sibiu.

Autorităţile au emis şi un mesaj RO-ALERT prin care fac apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care ar putea ajuta la găsirea copilului, să contacteze de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Adolescent de 14 ani din Dolj, dispărut după ce a plecat de la școală. Poliția cere ajutorul românilor

