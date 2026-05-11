€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371
 
DCNews Stiri Alertă în Sibiu: Copil de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Zeci de polițiști și jandarmi participă la căutări
Data publicării: 11 Mai 2026

Alertă în Sibiu: Copil de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Zeci de polițiști și jandarmi participă la căutări
Autor: Tiberiu Vasile

Alertă în Sibiu Copil de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Zeci de polițiști și jandarmi participă la căutări Foto: politiaromana.ro

Zeci de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari, sprijiniți de un elicopter și drone cu termoviziune, caută un copil de 5 ani dispărut în zona Sebeșu de Jos din județul Sibiu.

Zeci de poliţişti, jandarmi, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, salvamontişti, precum şi voluntari, împreună cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, desfăşoară, luni seara, o amplă acţiune de căutare a unui minor în vârstă de cinci ani, dat dispărut în cursul după-amiezei în localitatea Sebeşu de Jos, comuna Turnu Roşu.

"La acţiuni participă poliţişti de ordine publică, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, echipe canine specializate din cadrul Serviciului Criminalistic, precum şi echipe din cadrul Centrului Chinologic Sibiu. În sprijinul acestora intervin cadre ale I.S.U. Sibiu, jandarmi din cadrul I.J.J. Sibiu, echipe Salvamont, un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, precum şi voluntari", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Dronele cu termoviziune sunt folosite în căutare

În acţiunea de căutare sunt folosite şi drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeşu de Jos este situată într-o zonă cu păduri şi terenuri greu accesibile.

"La data de 11.05.2026, lucrătorii din cadrul Poliţiei Oraşului Tălmaciu au fost sesizaţi de către numitul Zestrea Toma despre faptul că fiul său minor, ZERESTEA TOMA - ALEXANDRU, în vârstă de 5 ani, a plecat din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, zona Rusca, într-o direcţie necunoscută şi nu a mai revenit. Semnalmente: Înălţime 100 cm, păr şaten, scurt. Obiecte vestimentare: Bluza albastră, pantaloni sport gri, pantofi sport albaştri cu scai. Semne particulare: Nu prezintă", a anunţat IPJ Sibiu.

Autorităţile au emis şi un mesaj RO-ALERT prin care fac apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care ar putea ajuta la găsirea copilului, să contacteze de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Adolescent de 14 ani din Dolj, dispărut după ce a plecat de la școală. Poliția cere ajutorul românilor
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sebes
sibiu
copil disparut
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 51 minute
Alertă în Sibiu: Copil de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Zeci de polițiști și jandarmi participă la căutări
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Descoperire macabră în Buzău: Femeie de 55 de ani, găsită într-o baltă de sânge în casă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ora la care joacă Sorana Cîrstea împotriva Jelenei Ostapenko, în sferturi la Roma
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Noi contre între Bolojan și Olguța Vasilescu: „Doamna Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă”/ „Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 35 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close