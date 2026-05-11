Șoc în Grecia: O dronă cu 100 de kg de explozibil s-a prăbușit lângă Lefkada

Autoritățile din Grecia intensifică investigațiile cu privire la modul în care o dronă încărcată cu explozibil a ajuns în apele din vestul țării. În weekend, experții în dezamorsarea bombelor au detonat dispozitivul fără pilot. Ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, a declarat că drona, suspectată a fi de origine ucraineană, provine aproape sigur dintr-un ”stat străin”, dar nu a menționat care este țara.

”Știm ce este și știm mai mult sau mai puțin ce conține”, a spus el, încercând totodată să atenueze temerile că Grecia nu are capacitățile militare necesare pentru a se apăra împotriva unei astfel de tehnologii emergente, conform The Guardian.

Se crede că drona a aterizat în apropierea țărmurilor Lefkada, o insulă turistică populară din Marea Ionică, când operatorii săi au pierdut controlul, iar dispozitivul a deviat de la curs. A fost găsită de un pescar într-o peșteră joia trecută. Alarma legată de descoperirea sa s-a intensificat sâmbătă, după ce s-a descoperit că drona cu rază lungă de acțiune era încărcată cu aproximativ 100 kg de explozibili. Oficialii ministerului grec al Apărării au refuzat să confirme că era încărcată cu muniții.

Surse militare, citate în presa locală, au declarat că experții examinează numărul de serie al dronei, precum și GPS-ul încorporat, pentru indicii despre originea sa.