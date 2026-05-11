Bonnie Tyler, în stare gravă: A fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac

Cântăreața Bonnie Tyler a trebuit să fie „resuscitată după ce a intrat în stop cardiac”, scrie Daily Mail. Medicii au încercat să o scoată dintr-o comă indusă la un spital din Algarve.

Urgența medicală a dus la agravarea stării de sănătate a cântăreței la sfârșitul săptămânii trecute, în urma unei intervenții chirurgicale, a relatat respectatul cotidian portughez Correio da Manha.

Cântăreața galeză, în vârstă de 74 de ani, va rămâne în comă indusă într-o unitate de terapie intensivă la Spitalul Faro până când medicii vor reuși să controleze „infecția gravă” de care suferă, cauzată de o perforație intestinală, a precizat ziarul.

Prietenul ei, Liberto Mealha, a declarat că medicii sunt „siguri” că își poate reveni complet, în ciuda incertitudinii continue cu privire la evoluția lucrurilor.

Au apărut mai multe detalii despre problemele de sănătate ale lui Bonnie Tyler, care se spune că au dus la operația de urgență la intestin și la îndepărtarea apendicelui.

Liberto Mealha a declarat săptămâna trecută: „A început să se simtă rău în timpul unui concert la Londra și a mers la medic pentru teste, dar nu au detectat nimic acolo”.

„A decis să călătorească în Algarve, unde a început să simtă dureri abdominale severe. Două zile mai târziu, a mers la un spital privat, care a transferat-o de urgență la spitalul din Faro, deoarece apendicele i se rupsese și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență”, a mai spus acesta.

VEZI ȘI: Bonnie Tyler, în convalescenţă după ce a fost operată de urgenţă în Portugalia

Bonnie Tyler, plasată în comă pentru „a-i ajuta recuperarea”

Peste noapte, s-a raportat că Bonnie Tyler, despre care se crede că a început să se simtă rău acum aproximativ o lună, a fost imobilizată la pat timp de două zile la domiciliul ei din Algarve, înainte ca soțul ei, Robert Sullivan, să o ducă la spitalul privat unde a fost consultată înainte de a fi transferată la Faro.

Un purtător de cuvânt al cântăreței a declarat joia trecută că a fost plasată în comă pentru „a-i ajuta recuperarea” după ce au apărut rapoarte că a suferit o ruptură de apendice.

Cu o zi mai devreme, când problemele ei de sănătate au apărut pentru prima dată, purtătorul de cuvânt a spus: „Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde are o casă, pentru o intervenție chirurgicală intestinală de urgență. Operația a decurs bine și acum se recuperează. Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor ura tot binele și o recuperare rapidă și completă”.

Se crede că Bonnie Tyler a fost dusă de urgență la spital pe 30 aprilie.