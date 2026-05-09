Zelenski face trolling oficial: Ucraina „permite” Rusiei să desfășoare parada și va asigura securitatea Pieței Roșii din Moscova

Amintim că Trump a fost primul care a anunțat acest armistițiu, împreună cu un schimb de 1.000 de prizonieri din partea ambelor părți beligerante.

„Sperăm că este începutul sfârșitului unui război foarte lung, sângeros și crâncen” - Donald Trump, președintele SUA

Atât Ucraina, cât și Rusia au confirmat încetarea focului. Aceasta va avea loc timp de trei zile, de pe 9 mai până pe 11 mai.

Ulterior ambele au anunțat unilateral armistiții, pe care s-au acuzat reciproc că le-au încălcat.

Zelenski ironizează Rusia și transmite prin decret oficial că îi „permite” să organizeze parada de Ziua Victoriei

Decret semnat de președintele Zelenski / Administrația Prezidențială de la Kiev

Președintele Ucrainei a semnat un decret care 'permite' desfăşurarea paradei militare de Ziua Victoriei în Rusia şi garantează ca niciun armament ucrainean nu va fi îndreptat spre Piaţa Roşie din Moscova, notează DefenseRomania.

În document se afirmă că Piața Roșie din Moscova, locul unde se va desfășura parada, a fost „exclusă” din „planurile de folosire a armelor ucrainene”. Amintim că în ultimele luni Rusia s-a confruntat cu un val fără precedent de atacuri în adâncimea teritoriului rus asupra instalațiior militare și energetice.

Aceste lovituri au fost executate de drone ucrainene.

Moscova a anulat paradele militare cu ocazia zilei de 9 mai în mai multe orașe, acestea vor avea loc însă în Moscova și Sk. Peteresburg, dar sub condiții de securitate sporite, în contextul atacurilor tot mai dese cu drone ucrainene din ultimele săptămâni.

A fost anulat și marșul „Regimentului Nemuritorilor”, un marș care are loc în fiecare dată de 9 mai după paradă și în care rușii poartă portrete ale rudelor care au luptat și murit în cel de-al Doilea Război Mondial.

Totodată, Rusia nu va desfășura echipament militar anul acesta pentru parada militară de 9 Mai din Piața Roșie din Moscova.