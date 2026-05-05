Ursula von der Leyen, răspuns pentru Trump în „războiul” taxelor vamale la autovehiculele din UE

Uniunea Europeană este „pregătită pentru toate scenariile”, a afirmat, marţi, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ameninţările americane privind o suprataxă de 25% pentru maşinile importate din UE, informează AFP.

Răspunsul Ursulei von der Leyen pentru Donald Trump

„Un acord este un acord”, a reamintit şefa executivului european în cadrul unei conferinţe de presă de la Erevan, referindu-se la acordul comercial între UE şi administraţia preşedintelui Donald Trump încheiat în iulie şi care limita la 15% taxele vamale pentru maşinile europene vândute în SUA.

„Avem un acord şi esenţa acestui acord este prosperitatea, regulile comune şi fiabilitatea”, a adăugat şefa CE, afirmând că SUA s-au angajat să respecte pragurile fixate în iulie 2025.

Trump vrea să crească taxele vamale pentru autovehiculele din UE

Vineri, Donald Trump a ameninţat blocul comunitar cu noi suprataxe vamale pe automobilele şi camioanele exportate în SUA, acuzând UE că nu respectă acordul comercial semnat anul trecut.

Comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic urma să se întâlnească marţi, la Paris, cu reprezentantul Casei Albe pentru comerţ, Jamieson Greer, pe marginea unei reuniuni ministeriale a G7 în capitala franceză.

UE respectă acordul semnat cu SUA

Comisia Europeană şi-a confirmat încă de luni voinţa de a respecta acordul semnat, respingând acuzaţiile americane.

„Aplicăm acordul de la început şi rămânem total angajaţi în respectarea angajamentelor noastre", a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier.

Parlamentul European a aprobat, cu condiţii, acordul între SUA şi UE, dar procedurile interne ale blocului prevăd ca acordul să fie negociat şi cu statele membre înainte de a fi aplicat oficial.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CE, UE a ţinut Washingtonul „total informat de-a lungul procedurilor” şi încearcă „să liniştească celălalt mal al Atlanticului, munca este în curs". „Au fost realizate progrese”, a adăugat el, notează Agerpres.

Citește și: Peter Magyar și Ursula von der Leyen, prima întâlnire la Bruxelles. Acord pentru deblocarea fondurilor europene pentru Ungaria