Anunț îngrijorător despre dobânzi. Când ar putea Banca Centrală Europeană să le majoreze

Banca Centrală Europeană ar putea fi nevoită să majoreze ratele dobânzilor în iunie dacă perspectivele inflației nu se îmbunătățesc semnificativ în următoarele săptămâni, a declarat luni preşedintele Băncii Centrale a Germaniei, Joachim Nagel, scrie Reuters.

„Dacă perspectivele inflației nu se îmbunătățesc semnificativ în proiecțiile (BCE din iunie), acest lucru ar susține o creștere a ratei dobânzii”, a declarat Nagel într-un discurs la Frankfurt.

Preşedintele Băncii Centrale a Germaniei: Cu cât conflictul din Iran durează mai mult, cu atât este mai mare riscul ca inflația să rămână ridicată

Inflația a crescut la 3% luna trecută și ar putea crește și mai mult în lunile următoare, deoarece prețurile petrolului rămân peste 110 dolari pe baril din cauza războiului din Iran.

BCE nu poate face prea multe pentru a reduce costurile energiei, dar ar trebui să acționeze dacă se teme că un șoc inițial ar putea declanșa o spirală inflaționistă autosustenabilă care ar menține creșterea prețurilor peste ținta sa de 2%, potrivit lui Nagel.

„Este clar: cu cât conflictul durează mai mult, cu atât este mai mare riscul ca inflația să rămână ridicată dacă politica monetară nu intervine”, a mai spus Nagel.

BCE va trebui să urmărească modul în care șocul afectează cererile salariale, comportamentul consumatorilor și așteptările firmelor privind prețurile.

Investitorii se așteaptă la trei majorări ale ratelor dobânzilor înainte de sfârșitul anului

Mai mulți politicieni, inclusiv Peter Kazimir din Slovacia și Madis Müller din Estonia, au avertizat deja că ar putea fi necesară o majorare a ratei dobânzii în iunie, iar piețele au anticipat în mare parte această mișcare.

Investitorii se așteaptă la trei majorări înainte de sfârșitul anului, prima fiind complet anticipată până în iulie, urmată de încă două în toamnă.

Totuşi, oficialul german a subliniat că situaţia actuală este mai puţin gravă decât în 2022, când inflaţia a atins niveluri de două cifre, iar dobânzile au fost majorate într-un ritm accelerat.