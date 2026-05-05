€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Stiri Anunț îngrijorător despre dobânzi. Când ar putea Banca Centrală Europeană să le majoreze
Data publicării: 09:21 05 Mai 2026

Anunț îngrijorător despre dobânzi. Când ar putea Banca Centrală Europeană să le majoreze
Autor: Doinița Manic

imagine cu bancnote euro Investitorii se așteaptă la trei majorări ale ratelor dobânzilor înainte de sfârșitul anului. Sursa foto: Freepik, @wirestock

Banca Centrală Europeană ar putea fi nevoită să majoreze ratele dobânzilor în curând, avertizează preşedintele Băncii Centrale a Germaniei.

Banca Centrală Europeană ar putea fi nevoită să majoreze ratele dobânzilor în iunie dacă perspectivele inflației nu se îmbunătățesc semnificativ în următoarele săptămâni, a declarat luni preşedintele Băncii Centrale a Germaniei, Joachim Nagel, scrie Reuters.

„Dacă perspectivele inflației nu se îmbunătățesc semnificativ în proiecțiile (BCE din iunie), acest lucru ar susține o creștere a ratei dobânzii”, a declarat Nagel într-un discurs la Frankfurt.

VEZI ȘI: Banca Centrală Europeană, semnal de alarmă: Riscurile legate de recesiunea din zona euro sunt „reale și justificate”

Preşedintele Băncii Centrale a Germaniei: Cu cât conflictul din Iran durează mai mult, cu atât este mai mare riscul ca inflația să rămână ridicată

Inflația a crescut la 3% luna trecută și ar putea crește și mai mult în lunile următoare, deoarece prețurile petrolului rămân peste 110 dolari pe baril din cauza războiului din Iran.

BCE nu poate face prea multe pentru a reduce costurile energiei, dar ar trebui să acționeze dacă se teme că un șoc inițial ar putea declanșa o spirală inflaționistă autosustenabilă care ar menține creșterea prețurilor peste ținta sa de 2%, potrivit lui Nagel.

VEZI ȘI: Euro atinge un nou record istoric: Câți lei costă, azi, un euro

„Este clar: cu cât conflictul durează mai mult, cu atât este mai mare riscul ca inflația să rămână ridicată dacă politica monetară nu intervine”, a mai spus Nagel.

BCE va trebui să urmărească modul în care șocul afectează cererile salariale, comportamentul consumatorilor și așteptările firmelor privind prețurile.

Investitorii se așteaptă la trei majorări ale ratelor dobânzilor înainte de sfârșitul anului

Mai mulți politicieni, inclusiv Peter Kazimir din Slovacia și Madis Müller din Estonia, au avertizat deja că ar putea fi necesară o majorare a ratei dobânzii în iunie, iar piețele au anticipat în mare parte această mișcare.

Investitorii se așteaptă la trei majorări înainte de sfârșitul anului, prima fiind complet anticipată până în iulie, urmată de încă două în toamnă.

Totuşi, oficialul german a subliniat că situaţia actuală este mai puţin gravă decât în 2022, când inflaţia a atins niveluri de două cifre, iar dobânzile au fost majorate într-un ritm accelerat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

banca centrala europeana
dobanzi
credite
rata dobanzii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
PSD, ședință fulger înaintea votului. Grindeanu ar putea demisiona dacă moțiunea pică
Publicat acum 3 minute
Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației
Publicat acum 16 minute
„Ilie Bolojan, dacă rezistă acestui test, capătă forță chiar și în fața președintelui”, spune analistul Cătălin Done
Publicat acum 23 minute
Alertă alimentară: Lot de salată de hering retras de la raft, din Penny
Publicat acum 25 minute
România primește trenuri cu hidrogen din Germania. Când intră în circulație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Guvernul a intrat în ședință de urgență, înainte de votul pe moțiunea de cenzură din Parlament. Ce OUG s-au dat
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026. Deciziile luate de partide
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Horoscop 5 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Cum arată satul din Spania unde primești o casă gratuită și un loc de muncă. Condițiile de aplicare / Video
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close