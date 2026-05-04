SUA asigură că niciuna dintre navale sale de război nu a fost lovită în Strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 16:30 04 Mai 2026

SUA asigură că niciuna dintre navale sale de război nu a fost lovită în Strâmtoarea Ormuz
Autor: Dana Mihai

stramtoarea ormuz donald trump Strâmtoarea Ormuz/ președintele american Donald Trump. Colaj DCNews, Sursa foto: Agerpres

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a dezminţit luni relatările presei iraniene conform cărora una dintre navele sale de război ar fi fost atacată în timp ce încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz în urma ordinului preşedintelui american Donald Trump ca marina militară a SUA să "ghideze" navele comerciale blocate în Golf, transmite agenţia EFE.

SUA: „Nicio navă nu a fost lovită”

"Nicio navă americană nu a fost lovită. Forţele americane continuă să sprijine operaţiunea "Project Freedom" şi blocada navală a porturilor iraniene", a scris comandamentul american pe contul său oficial de pe reţeaua de socializare X.

Anterior, agenţia iraniană de ştiri Fars, apropiată Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), a susţinut că două rachete au lovit o fregată americană şi că au forţat-o astfel să abandoneze încercarea de a traversa strâmtoarea.

Citește și: Răspunsul SUA la planul de pace al Iranului în 14 puncte, analizat la Teheran

În acest timp, agenţia Tasnim, de asemenea apropiată Gardienilor Revoluţiei, a citat o sursă militară iraniană care a afirmat că Iranul este complet pregătit pentru orice scenariu şi că "americanii ştiu că Iranul nu va permite intimidări din partea lui Trump sau a forţelor americane".

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică operaţiunea "Project Freedom", prin care marina militară americană să "ghideze" începând de luni prin Strâmtoarea Ormuz navele comerciale blocate în Golful Persic după ce Iranul a închis acest coridor în urma războiului lansat împotriva sa de SUA şi Israel.

Amenințări și mobilizare militară masivă

De asemenea, Trump a ameninţat Iranul că orice interferenţă în această operaţiune "va fi abordată prin forţă". Statele Unite au mobilizat pentru "Project Freedom" peste o sută de aeronave, distrugătoare, drone şi circa 15.000 de militari.

La rândul lor, Gardienii Revoluţiei au publicat o nouă hartă cu zonele pe care susţin că le controlează în Strâmtoarea Ormuz. Harta arată o linie care uneşte muntele Mubarak de pe teritoriul iranian cu oraşul Fujairah din Emiratele Arabe Unite (EAU), în partea de est de strâmtorii, în timp ce în partea de vest zona de control ar acoperi spaţiul dintre insula iraniană Qeshm până la oraşul Umm al-Qaiwain, de asemenea din EAU.

