Răspunsul SUA la planul de pace al Iranului în 14 puncte, analizat la Teheran

Iranul a confirmat duminică faptul că a primit, prin intermediul Pakistanului, răspunsul Statelor Unite la propunerea iraniană în 14 puncte menită să pună capăt războiului şi a precizat că analizează conţinutul înainte de a formula un răspuns oficial, transmite EFE.

Poziţia SUA faţă de propunerea Teheranului a ajuns în Iran prin Pakistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, pentru televiziunea de stat.

Diplomatul a explicat că poziţia americană este în curs de evaluare şi că, după finalizarea analizei, Iranul îşi va prezenta răspunsul.

Condițiile pe care Iranul nu le acceptă

Esmaeil Baghaei a insistat că propunerea iraniană se concentrează exclusiv pe încetarea războiului şi a subliniat că aspectele legate de programul nuclear „nu îşi au absolut deloc locul” în acest plan.

„Planul Iranului este condiţionat exclusiv de încetarea războiului. În această etapă nu purtăm negocieri nucleare”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene a respins, de asemenea, informaţiile potrivit cărora Iranul ar fi acordat Statelor Unite un termen de 30 de zile pentru a pune capăt conflictului.

„Termenul de 30 de zile este pentru a conveni asupra modului de implementare a acordului de pace”, a explicat el.

Planul iranian de pace în 14 puncte

Potrivit informaţiilor difuzate sâmbătă seara de agenţia Tasnim, Iranul a prezentat, prin Pakistan, un plan în 14 puncte axat pe încheierea definitivă a războiului.

Printre punctele incluse în propunere se numără garanţii de neagresiune militară, retragerea forţelor americane din proximitatea Iranului, ridicarea blocadei navale, deblocarea activelor iraniene îngheţate, plata de despăgubiri, ridicarea sancţiunilor şi încetarea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum şi un nou mecanism pentru strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă seara că va analiza în curând planul transmis de Iran, dar a adăugat că „nu îşi poate imagina" că acesta ar fi acceptabil.

La câteva ore după aceste declaraţii, presa afiliată Gardienilor Revoluţiei din Iran a susţinut că Trump se confruntă cu o alegere limitată între o operaţiune militară imposibilă şi acceptarea unui acord nefavorabil cu Iranul.

Iranul şi Statele Unite au avut o reuniune la nivel înalt la Islamabad pe 11 şi 12 aprilie, însă nu au ajuns la un acord pentru încheierea conflictului şi, de atunci, nu au reuşit să stabilească reluarea negocierilor, deşi schimbul de mesaje a continuat, notează Agerpres.

