Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist

În contextul discuţiilor pe tema intenţiei Guvernului Bolojan de a lista la bursă pachete de acţiuni ale mai multor companii de stat, s-a iscat o controversă legată de modalitatea de listare. Guvernul a comunicat dorinţa de a se face printr-o vânzare accelerată, în timp ce sunt voci din zona opoziţiei care susţin că pachetele ar trebui listate la bursă prin modalitatea clasică. Economistul Adrian Negrescu a explicat, pentru cititorii DC News, ce presupune vânzarea accelerată a acţiunilor.

Cum funcționează vânzarea accelerată a activelor statului

„Vânzarea accelerată e un mecanism prin care statul vine foarte rapid, în 24 de ore, poate chiar mai puțin, o parte din activele pe care le deține la companii listate către un investitor strategic. Deci nu vorbim de mici investitori, ci de fonduri de investiții, de bănci de investiții, de mari investitori care sunt interesați de o parte din activele statului român.

Exemple și utilizare la nivel internațional

E o modalitate prin care, de exemplu, Fondul Proprietate a vândut acțiuni OMV Petrom, e o modalitate aplicată intens de multe dintre țările lumii atunci când au avut nevoie de bani rapid și au vrut să vândă către investitori strategici o parte din active. Cheia acestei vânzări de tip ABB (Accelerated Bookbuilding) o reprezintă selecția investitorilor, așa fel încât statul să împuște doi iepuri deodată.

Pe de o parte, să facă rost de bani, dar, pe de altă parte, să atragă un investitor capabil să crească business-ul companiei, să aducă capital suplimentar, practic să contribuie la dezvoltarea afacerii companiilor de stat, nici decum speculatorii care să cumpere cu discount aceste acțiuni și apoi să le vândă pe piața liber, să văndă către alt jucător mai mare.

Lecțiile privatizărilor din trecut

Cum, din păcate, am văzut în ultimii 30 de ani în zona privatizărilor, când am vândut aproape pe nimic fabrici, uzine, iar cei care le-au cumpărat nu au făcut altceva decât să le transforme în niște afaceri imobiliare. Altfel spus, contează foarte mult cui vinzi, în ce condiții vinzi și, mai ales, cât de transparentă este această vânzare din perspectiva interesului public", a explicat Adrian Negrescu.