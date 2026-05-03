€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Data actualizării: 11:40 03 Mai 2026 | Data publicării: 10:39 03 Mai 2026

EXCLUSIV Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Autor: Dana Mihai

bvb BVB. Foto: Facebook Bursa de Valori Bucuresti

Vânzarea accelerată a acţiunilor, între oportunitate și risc.

În contextul discuţiilor pe tema intenţiei Guvernului Bolojan de a lista la bursă pachete de acţiuni ale mai multor companii de stat, s-a iscat o controversă legată de modalitatea de listare. Guvernul a comunicat dorinţa de a se face printr-o vânzare accelerată, în timp ce sunt voci din zona opoziţiei care susţin că pachetele ar trebui listate la bursă prin modalitatea clasică. Economistul Adrian Negrescu a explicat, pentru cititorii DC News, ce presupune vânzarea accelerată a acţiunilor. 

Cum funcționează vânzarea accelerată a activelor statului

„Vânzarea accelerată e un mecanism prin care statul vine foarte rapid, în 24 de ore, poate chiar mai puțin, o parte din activele pe care le deține la companii listate către un investitor strategic. Deci nu vorbim de mici investitori, ci de fonduri de investiții, de bănci de investiții, de mari investitori care sunt interesați de o parte din activele statului român.

Exemple și utilizare la nivel internațional

E o modalitate prin care, de exemplu, Fondul Proprietate a vândut acțiuni OMV Petrom, e o modalitate aplicată intens de multe dintre țările lumii atunci când au avut nevoie de bani rapid și au vrut să vândă către investitori strategici o parte din active. Cheia acestei vânzări de tip ABB (Accelerated Bookbuilding) o reprezintă selecția investitorilor, așa fel încât statul să împuște doi iepuri deodată.

Pe de o parte, să facă rost de bani, dar, pe de altă parte, să atragă un investitor capabil să crească business-ul companiei, să aducă capital suplimentar, practic să contribuie la dezvoltarea afacerii companiilor de stat, nici decum speculatorii care să cumpere cu discount aceste acțiuni și apoi să le vândă pe piața liber, să văndă către alt jucător mai mare.

Lecțiile privatizărilor din trecut

Cum, din păcate, am văzut în ultimii 30 de ani în zona privatizărilor, când am vândut aproape pe nimic fabrici, uzine, iar cei care le-au cumpărat nu au făcut altceva decât să le transforme în niște afaceri imobiliare. Altfel spus, contează foarte mult cui vinzi, în ce condiții vinzi și, mai ales, cât de transparentă este această vânzare din perspectiva interesului public", a explicat Adrian Negrescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bursa
companii de stat
vanzare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Criză politică în România cu impact regional. Politico: Scenariul unui premier tehnocrat prinde contur după moțiune
Publicat acum 49 minute
Tragedie la Câmpulung: Un tânăr a murit, altul este grav rănit după un accident violent
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Rusia a lovit din nou Odesa: Morţi şi răniţi după ultimele bombardamente
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Marine Le Pen respinge "Frexit", dar promite schimbări în UE dacă ajunge la putere
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Iluzia Lunii, fenomenul care ne înșală privirea de mii de ani
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close