Dincolo de cifre economice și oportunități de carieră, adaptarea într-o țară nouă depinde în mare măsură de cultura locală și de interacțiunea cu oamenii. Pentru românii care aleg Irlanda, integrarea pare să fie mai simplă decât în alte state europene. Delia Kelly, stabilită la Dublin, descrie experiența sa și lucrurile care au impresionat-o cel mai mult.

„Oamenii sunt foarte calzi și foarte primitori”

Primul lucru remarcat de invitată a fost deschiderea irlandezilor: „Într-adevăr, aici oamenii sunt foarte calzi și foarte primitori. Cred că ăsta este motivul pentru care există un pub irlandez în orice oraș din lume”.

Integrarea a fost facilitată și de contextul personal: „A fost ușoară tranziția, pentru că eu am studiat aici înainte și soțul fiind de aici. Am avut deja prieteni aici, de asemenea prieteni ai soțului”.

Integrarea rapidă și birocrația simplă

Un aspect important evidențiat a fost relația cu administrația publică: „Cu administrația publică a fost foarte ușor să-mi iau cardul de rezident aici. Deci o experiență foarte plăcută, aș putea să spun”.

De asemenea, mediul internațional ajută: „La muncă suntem într-un mediu internațional, la fel ca și în Bruxelles, și este foarte ușor să îți faci prieteni”.

Delia a vorbit și despre obiceiurile zilnice care contribuie la sentimentul de „acasă”.

„Sunt întotdeauna cafenele sau localuri în care foarte multă lume iese și este mereu aglomerat și un spirit așa frumos de a ieși și a petrece timp de calitate”, mărturisește românca.

Un element distinctiv este combinația dintre relaxare și muncă: „Au foarte multe concepte din acestea noi de cafenele în care poți să faci și un pic de shopping, poți să mergi și să discuți și să faci și chestii de muncă legate pe laptop. Deci îi faci așa o îmbinare de trei în unul”.

Vremea, subiect național

Unul dintre cele mai cunoscute stereotipuri despre Irlanda este confirmat.

„Da, este adevărat. Au vorba aici cu lashing rain, când plouă foarte, foarte abundent”, a dezvăluit Delia.

Explicația ține de geografie: „Irlanda este într-un jet stream, care provine din zona Atlanticului. Și atunci acest jet stream produce schimbări foarte bruște de vreme”.

Adaptarea implică și învățarea unor expresii locale.

„Ca să spună că e tot ok, ei spun it's grand. (...) Și mai spun now în conversație”, mai spune ea.

O expresie care a surprins-o: „Nu te întreabă ce faci sau cum ești. În Irlanda mereu spun what's the story. Și uneori simplifică și spun direct story”.

Diferențe practice: de la trafic la obiceiuri

Un aspect concret care necesită adaptare este traficul: „Cred că faptul că ei conduc pe partea stângă, la fel ca și în Anglia, încă încerc să mă obișnuiesc”.

Aceasta spune că a trebuit să-și schimbe reflexele: „Eu am alt fel de a mă uita stânga-dreapta și acum mă uit în ambele sensuri ca să pot să mă adaptez cât mai ușor”.

Contrar așteptărilor, produsele românești nu lipsesc: „Sunt foarte multe magazine românești. (...) Au chiar de toate”.

Unele produse au devenit populare și printre străini: „I-am servit pe mulți colegi de-ai mei cu produse românești. Sunt foarte încântați, mai ales cu pufuleții”.

Experiența Deliei Kelly arată că integrarea în Irlanda este facilitată de deschiderea oamenilor, mediul internațional și un stil de viață relaxat. Dincolo de vremea schimbătoare și diferențele culturale, Dublinul reușește să devină rapid „acasă” pentru mulți români.