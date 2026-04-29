Primele cireșe au ajuns în piețe. Un kilogram e mai scump ca anul trecut

În Piața Cibin Sibiu, au început să fie scoase la vânzare primele cireșe din 2026, aduse din Spania. Apariția lor marchează practic debutul sezonului, chiar dacă vorbim încă de fructe de import.

Prețul nu este deloc mic: un kilogram ajunge la 180 lei/kg cireșe, mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, marfa nu rămâne mult timp pe tarabe.

180 LEI/Kg Cireșe - mai scump decât în 2025, dar cerere există

Față de 2025, când în Piața Cibin Sibiu cireșele din import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul, anul acesta prețul a urcat vizibil, ajungând la 180 lei/kg cireșe.

Chiar și așa, vânzătorii spun că nu duc lipsă de clienți. Fructele se cumpără, uneori chiar rapid, mai ales de cei care vor să guste primele apariții ale sezonului.

Ce spun vânzătorii și care este realitatea din teren

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate”, a spus Maria, o vânzătoare din Piața Cibin Sibiu.

Ea îi îndeamnă pe cumpărători să nu se uite doar la preț, ci să le și guste înainte de a decide.

„Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon”, spune ea.

Alte produse în piață

Chiar dacă atenția principală este pe cireșe , în Piața Cibin Sibiu se mai găsesc și alte fructe de sezon. Printre ele, căpșunile, care pornesc de la aproximativ 15 lei caserola.

Mulți cumpărători nu iau cantități mari, dar își permit doar câteva fructe pentru gust, din curiozitate sau poftă, potrivit Ora de Sibiu.

