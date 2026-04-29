Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595
 
Primele cireșe au ajuns în piețe. Un kilogram e mai scump ca anul trecut
Data publicării: 21:11 29 Apr 2026

Primele cireșe au ajuns în piețe. Un kilogram e mai scump ca anul trecut
Autor: Tiberiu Vasile

Cirese. Rol ilustrativ pexels-simon73-966416

În piețe au apărut deja primele cireșe ale sezonului, aduse din import, iar dorința de a le gusta pare să învingă orice ezitare, chiar și atunci când prețurile ridică multe întrebări.

În Piața Cibin Sibiu, au început să fie scoase la vânzare primele cireșe din 2026, aduse din Spania. Apariția lor marchează practic debutul sezonului, chiar dacă vorbim încă de fructe de import.

Prețul nu este deloc mic: un kilogram ajunge la 180 lei/kg cireșe, mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, marfa nu rămâne mult timp pe tarabe.

180 LEI/Kg Cireșe - mai scump decât în 2025, dar cerere există

Față de 2025, când în Piața Cibin Sibiu cireșele din import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul, anul acesta prețul a urcat vizibil, ajungând la 180 lei/kg cireșe.

Chiar și așa, vânzătorii spun că nu duc lipsă de clienți. Fructele se cumpără, uneori chiar rapid, mai ales de cei care vor să guste primele apariții ale sezonului.

Ce spun vânzătorii și care este realitatea din teren

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate”, a spus Maria, o vânzătoare din Piața Cibin Sibiu.

Ea îi îndeamnă pe cumpărători să nu se uite doar la preț, ci să le și guste înainte de a decide.

„Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon”, spune ea.

Alte produse în piață

Chiar dacă atenția principală este pe cireșe , în Piața Cibin Sibiu se mai găsesc și alte fructe de sezon. Printre ele, căpșunile, care pornesc de la aproximativ 15 lei caserola.

Mulți cumpărători nu iau cantități mari, dar își permit doar câteva fructe pentru gust, din curiozitate sau poftă, potrivit Ora de Sibiu.

CITEȘTE ȘI: "Cireașa de pe tort" costă cât tortul întreg. Cireșele din piață au ajuns la un preț exorbitant. Românii fac haz de necaz: "Fac credit la bancă ca să-mi cumpăr"

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Pentru Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură nu e capăt de drum: Ce spune despre candidatura la prezidențiale
Publicat acum 22 minute
Nicușor Dan, mediator în prăbușirea Guvernului. Ilie Bolojan: Cu oameni cu alte interese e foarte greu
Publicat acum 32 minute
Ilie Bolojan anunță "un pol de modernizare" dacă pică la moțiune: Putem să fim într-o guvernare
Publicat acum 38 minute
Marea Britanie expulzează un diplomat rus și îl convoacă pe ambasador, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan îi preia retorica lui Emil Boc. Provocarea momentului pentru cei care ”demolează” Guvernul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 15 ore si 28 minute
UPDATE: CCR a anulat numirile de la TVR și Radio România. Parlamentul reia procedura pentru noile conduceri
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 15 ore si 16 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
