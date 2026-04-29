Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit

Și ce avea să-i aducă frumusețe i-a adus moarte. Avea doar 45 de ani. Valentina a venit din Râmnicu Vâlcea la București pentru a face un lifting facial, o intervenție considerată frecventă în chirurgia estetică. Din păcate, a murit.

În timpul procedurii au apărut complicații severe, iar starea femeii s-a deteriorat brusc. A fost solicitată intervenția de urgență, iar pacienta a fost transportată la spital, unde medicii au reușit inițial să o stabilizeze. Ulterior însă, evoluția a devenit critică. Investigațiile au arătat existența unei hemoragii intracraniene, cel mai probabil provocată de ruperea unui vas de sânge.

Colegiul Medicilor din Bucureşti (CMMB) a anunţat că s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică de tip „mini lifting facial” realizată într-o clinică din Capitală şi care ulterior a decedat.

Cât costă procedurile la clinica respectivă

Clinica unde a fost făcută procedura era în buricul târgului, mai exact aproape de Piața Victoriei. Pe site-ul clinicii apar și vedete printre care Andreea Antonescu. Potrivit listei de tarife publicate de medicul estetician, operațiile de augmentare mamară pornesc de la aproximativ 3.000 de euro și pot ajunge la 3.100 de euro, în funcție de tipul implantului utilizat.

Intervențiile mai complexe, precum liftingul mamar cu implant, ajung la 3.400-3.800 de euro, în timp ce ridicarea sânilor fără implant costă între 2.200 și 2.400 de euro.

Pe lista procedurilor frecvent solicitate se regăsesc și operațiile de remodelare corporală. Abdominoplastia poate costa între 2.400 și 2.900 de euro, iar liposucția pornește de la circa 1.600-2.200 de euro, în funcție de zona tratată.

În zona esteticii faciale, o rinoplastie este tarifată la aproximativ 2.400 de euro, iar un lifting facial complet ajunge la 2.500–2.800 de euro.

Blefaroplastia are prețuri care pornesc de la 500 de euro pentru pleoapele superioare, 600 de euro pentru cele inferioare și ajung la aproximativ 1.000 de euro pentru intervenția completă, potrivit listei de tarife publicate de medic.

Diferențele sunt semnificative atunci când vine vorba de proceduri minim invazive. Tratamentele injectabile sunt mult mai accesibile. Acidul hialuronic costă în jur de 900 de lei, iar botoxul variază între 300 și 900 de lei, în funcție de numărul de zone tratate.

